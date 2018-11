„Schön war ich nicht, aber...“: Roland Trettl von "The Taste" macht überraschende Beichte

Bei Instagram hat sich Star-Koch Roland Trettl von "The Taste" selbst auf die Schippe genommen. Er machte sich über seine Frisuren aus vergangenen Tagen lustig.

Update vom 6. November 2018: Dass Roland Trettl, Star-Koch und Juror von „The Taste“, über sich selbst lachen kann, beweisen seine „haarigen“ Posts auf seinem Instagram-Profil. Dort präsentierte er seinen Followern jüngst eine Frisuren-Sünde vergangener Tage: Roland Trettl mit kurzen, leuchtend-orange gefärbten Haaren. Er selbst kommentiert das Bild folgendermaßen: „Schön war ich nicht, aber so richtig blöd“. Seine Fans feiern , dass der Star-Koch sich selbst nicht so ernst nimmt: „Sehr sympathisch, sowas zu teilen. Lach mich weg“, lautet nur einer von mehr als 7.000 Kommentaren unter dem Posts.

Ein weiteres Instagram-Bild zeigt den gebürtigen Südtiroler mit zu Berge stehenden Haaren im Vergleich mit einem Langhaar-Meerschweinchen. „Rechts im Bild mein Toupet vor dem einfärben“, lautet Roland Trettls humorvoller Kommentar. Auch hier sind sich die Fans einig: Der Mann ist eine echte Ulknudel und trotz seines Erfolgs am Boden geblieben.

Was für eine Wandlung: So sieht der "The Taste"-Koch Roland Trettl heute nicht mehr aus

Meldung vom 2. November 2018: Es ist doch wirklich unfair: Viele Männer werden mit dem Alter attraktiver und charaktervoller wie ein guter Wein. Prominente Beispiele sind natürlich George Clooney oder Bruce Willis - Aber auch der "The Taste"-Koch Roland Trettl (47), wie nordbuzz.de* berichtet.

"The Taste" 2018 bei Sat.1: Roland Trettl - Seine ersten Schritte als Koch

+ Roland Trettl: Der George Clooney des Kochens? © pa/obs/SAT.1/Arne Weychardt Roland Trettl wurde am 3. Juli 1971 in Bozen, Südtirol geboren. 1987 begann der heutige Star-Koch und "The Taste"-Coach seine Ausbildung zum Koch im "Parkhotel Holzner" in seinem Heimatort Oberbozen auf dem Ritten. Im Bozener Restaurant Amadé setzte er seine Ausbildung fort. Anschließend arbeitete er unter anderem in den Müchner Restaurants Aubergine und Tantris.

Roland Trettl bei "The Taste": Es regnet Erfolge und Auszeichnungen für den Star-Koch

+ Die "The Taste"-Coaches: Roland Trettl, Frank Rosin, Cornelia Poletto und Alexander Herrmann (v.l.n.r.) © Sat.1/Bene Müller

Der heutige "The Taste" -Coach und Buchautor arbeitete von 1997 bis 2001 als Küchenchef im Restaurant Ca’s Puers auf Mallorca. Unter Rolant Trettls Küchenleitung ergatterte die Gaststätte 1999 einen Michelin-Stern - ein wahrer Ritterschlag in der Koch-Szene. Darauf folgte weitere Erfolge und Auszeichnungen. Unter anderem war der 47-Jährige auch sechs Monate als Food-and-Beverage-Trainer in Tokio aktiv.

Was für eine Wandlung: So sieht der "The Taste"-Koch Roland Trettl heute nicht mehr aus

+ Kaum wiederzuerkennen: Roland Trettl heute (links) und damals (rechts) © picture-alliance/ dpa/dpaweb/ Fotomontage Seinem Beruf ist der gebürtige Südtiroler Roland Trettl immer treu geblieben - Sein Style hingegen änderte sich im Laufe der Jahre erheblich. 2005 wurde der "The Taste"-Koch für seine Verdienste um die Kochkunst ausgezeichnet mit dem Eckart-Witzigmann-Preis ausgezeichnet. Aus dieser Zeit stammt auch das Foto des jungen Roland Trettl.

+ Roland Trettl 2005 mit Ziegenbart und Boyband-Haarschnitt © picture-alliance/ dpa/dpaweb/ Bernd Weißbrod Auf den ersten Blick ist es kaum zu glauben, dass es sich bei dem dunkelhaarigen jungen Mann mit Spitzbart und Boyband-Haarschnitt um den heute 47-jährigen Spitzenkoch handelt - Womit wieder einmal die Männer-Wein-Theorie belegt wurde.

Lesen Sie auch: Tim Mälzer: Star-Koch schockt bei RTL mit schonungsloser Alkohol-Beichte

