Bekannt aus „Leben des Brian“ und „Ritter der Kokosnuß“: Monty-Python-Darsteller ist tot

London - Schauspieler Terry Jones ist gestorben. Mehrere britische Medien berichte übereinstimmend. Auch sein Agent bestätigte das am 22. Januar der Deutschen Presse-Agentur. In den berühmten Filmen wie „Das Leben des Brian“ und „Die Ritter der Kokosnuss“ wirkte er mit.

Die Komikertruppe Monty Python feierte in den 70er Jahren mit Fernsehserien und eben den Filmen wie "Die Ritter der Kokosnuss" riesige Erfolge. Kultstatus hat bis heute die Bibel-Satire "Das Leben des Brian" - der Film über einen falschen Messias brachte allerdings gläubige Christen auf die Barrikaden.

Terry Jones ist tot - Er schrieb auch Kinderbücher

Ihr letztes großes Projekt war der Film "Der Sinn des Lebens" aus dem Jahr 1983. Alle Mitglieder starteten schließlich mehr oder weniger erfolgreiche Solo-Karrieren.

2016 wurde bekannt, dass er an Demenz leidet. Er nutzte seinen Bekanntheitsgrad, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Nach seiner Zeit bei Monty Python arbeitete Jones an unterschiedlichen, erfolgreichen Projekten. Außerdem schrieb er an die 20 Kinderbücher.

Geboren wurde Jones 1942 in Wales. Er wuchs in England auf und studierte später Englische Literatur an der Oxford-Unviersität. Nach seinem Studium schrieb und spielte er in verschiedenen TV-Shows. Dort lernte er seine späteren Kollegen von Monty Python kennen.

