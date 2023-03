Tennis-Legende Boris Becker beweist in neuem Werbe-Spot Selbstironie

Von: Marco Büsselmann

Tennis-Legende Boris Becker. © Monika Skolimowska/dpa

Boris Becker hat einen Werbe-Deal ergattert. Dabei beweist die Tennis-Legende in einem Clip offenbar jede Menge Selbstironie - lesen Sie hier mehr:

Tennis-Legende Boris Becker hat wohl den ersten großen Werbevertrag nach seiner Haftentlassung unterschrieben. Wie die Bild am Sonntag berichtet, wirbt der Leimener künftig für einen Internetversand, der Fenster verkauft. Demnach wird Becker in einem 30-sekündigen Werbespot zu sehen sein. HEIDELBERG24 verrät, worum es in dem Spot geht und warum Boris Becker dabei jede Menge Selbstironie beweist.

Für Becker ist es nicht das erste Werbe-Projekt: Zu seiner aktiven Zeit hat er bereits Deals mit Mercedes, Puma oder AOL abgeschlossen.