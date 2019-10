Mega-Star entspannt auf dem Wallberg - gut getarnt unter einer XL-Sonnenbrille

Eine junge Frau genießt den Panoramablick auf dem Wallberg, ihren Kaffee und die freie Zeit. Doch was zunächst ganz gewöhnlich ausschaut, ist in Wirklichkeit ziemlich spannend.

Rottach-Egern - Er gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Oberbayern: Der Wallberg mit Traumblick auf den Tegernsee. Die Berge locken auch Promis an - und ein großer Musikstar scheint sich neuerdings ganz besonders von Bayern angezogen zu fühlen.

Erkennen Sie diese junge Frau mit der Tasse Kaffee auf der Alm? Ja, genau! Es ist „Eurovision Song Contest“-Siegerin Lena Meyer-Landrut. Ganz entspannt im „Schlabber-Look“ mit Kapuzenpulli und Sonnenbrille genießt sie die Bergluft im Mangfallgebirge. Jüngst war die Hannoveranerin erstmals auf dem Oktoberfest in München. Sie trug dabei ein durchaus extravagantes Dirndl. Nun also schlug es sie erneut in den Freistaat. Das bayerische Lebensgefühl scheint sie sichtlich zu genießen. Nach einer Wanderung gab es oben Kaiserschmarrn, danach ging es mit der Wallbergbahn wieder ins Tal.

Lena Meyer-Landrut wie eine „normale“ Bayern-Touristin am Tegernsee und auf dem Wallberg

Wie eine „normale“ Touristin machte die 28-Jährige einen Ausflug in die Alpen, erfreute sich an der Landschaft und der Auszeit mit Freunden, wie sie in ihrer Instagram-Story ihren Fans zeigte. Das bringt sie auch in der Foto-Beschreibung des Alm-Bildes zum Ausdruck: „Sehr glücklich und verdammt dankbar“, so die freie Übersetzung auf Deutsch. Ob die berühmte Kaffee-Schlürferin dabei von anderen Wanderern erkannt wurde, ist nicht bekannt.

Lena Meyer-Landrut gönnt sich Wellness-Urlaub am Tegernsee

Im Tal ging die Erholung jedenfalls noch weiter: Am Wochenende war Lena Meyer-Landrut nämlich in einem Wellness-Hotel am Tegernsee zu Gast. Auch von dort postete sie Einblicke auf Instagram - mitsamt eines ziemlich freizügigen Fotos aus dem Bett.

+ Impressionen aus der Instagram-Story von Lena Meyer-Landrut: Die Fahrt talwärts mit der Seilbahn und ein Gruppenfoto mit Freundinnen. © Instagram/Lena Meyer-Landrut

Die Popsängerin surft derzeit auf einer musikalischen Erfolgswelle: Ihr Song „Better“ mit Nico Santos erreichte Platz 15 in den deutschen Charts.