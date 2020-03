t.A.T.u.-Sängerin: Auf Bikini-Foto ist sie kaum mehr wiederzuerkennen

Die Sängerin der einstigen Skandal-Band t.A.T.u. ist absolut nicht mehr wiederzuerkennen - das zeigt sich jetzt auch an einem neuen Bikini-Foto.

Die 00er-Skandal-Band t.A.T.u. hat sich längst aufgelöst.

hat sich längst aufgelöst. Eine Hälfte des Duos, Julija Wolkowa , zeigt sich drastisch verändert.

, zeigt sich drastisch verändert. Sie postete jetzt ein Bikini-Foto.

Update vom 21. Februar 2020: Julija Wolkowa,die ehemalige Sängerin von t.A.T.u. hat ein weiteres Wow-Foto nachgelegt. Beeindruckend ist es allemal. Aber wiederzuerkennen ist sie gegenüber den alten Aufnahmen aus der Zeit bei dem Skandal-Duo nun wirklich überhaupt nicht.

Britney Spears hat mit einem ganz besonderen Foto einen Song-Geburtstag gefeiert.

t.A.T.u.-Sängerin: Neues Bikini-Foto! Wie sie jetzt aussieht, sorgt für Staunen

Unser Artikel vom 13. Februar 2020:

Moskau - t.A.T.u. zählten zu den absoluten Skandal-Bands der frühen 00er Jahre. Schlagzeilen schrieb das Duo nicht nur mit dem Mega-Hit „All the things she said“ und dem passenden Video. Die beiden küssten sich auch immer wieder demonstrativ in der Öffentlichkeit. Als sie mit besagtem Hit am 24. Februar 2003 den ersten Platz der deutschen Charts eroberten, waren beide 18.

Nach dem großen Hoch ließ der Erfolg der beiden Russinnen ziemlich schnell nach, in Deutschland tauchten sie aus der Versenkung nur zwischenzeitlich wieder auf. Sie schrieben Schlagzeilen mit Zoff, zwischenzeitlicher Band-Auflösung, Wiedervereinigung, einem Auftritt bei den Olympischen Winterspielen 2014. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt datiert aus dem Jahr 2016, offiziell aufgelöst hatten sie sich schon zuvor.

Optisch sind den meisten sicher vor allem die t.A.T.u. von damals ein Begriff. Aber wie sehen Julija Wolkowa und Jelena Katina eigentlich heute aus? Jelena Katina - die Rothaarige - ist 35 Jahre alt. Ihre Kollegin Julija Wolkowa 34. Erstere sieht ihrem ehemaligen Ich auf ihren aktuellen Instagram-Fotos immer noch halbwegs ähnlich:

Video: Das ist aus den Stars von t.A.T.u. nach der Auflösung geworden

Julija Wolkowa: Ex-Musik-Star kaum wiederzuerkennen

Das ist bei Julija Wolkowa anders. Im Gedächtnis der Früh-00er-Musikfans ist sie noch mit kurzen dunklen Haaren verankert, als eher burschikoser Typ. Wetten, dass Sie die 34-Jährige auf ihren neueren Fotos nicht wiedererkennen würden? Erst Anfang Februar 2020 hat sie ein Bikini-Foto von sich gepostet.

Viele möchten ihren Augen ebenfalls nicht trauen, wenn sie ein Foto von Joleen Diaz sehen und dann hören, wie alt die angeblich „heißeste Mutter der Welt“ ist. Auch Rapperin Doja Cat veröffentlichte ein Aufsehen erregendes Foto.

Julija Wolkowa: Tattoos, Schönheits-OPs und eine schlimme Zeit

Auch die Porträt-Aufnahmen sorgen für Verblüffung. Lange Haare, Pony, Tattoos, volle Lippen - ist das wirklich die t.A.T.u.-Frau? Ist sie. Allerdings soll die Verwandlung nicht ohne ziemlich viel chirurgische Hilfe vonstattengegangen sein.

Julija Wolkowa blickt auf eine schwere Zeit zurück. Laut Daily Mirror hat sie eine Schilddrüsenkrebs-Erkrankung zwar überwunden, bei einer Operation sei aber ihre Stimme in Mitleidenschaft gezogen worden. Die 35-Jährige, die sich selbst als bisexuell bezeichnet, hat inzwischen zwei Kinder.

Auch Jennifer Lopez zeigte sich wieder im knappen Bikini - und die Fans drehen durch vor Begeisterung.

Wie sieht eigentlich das „Sonnenbaby“ aus den Teletubbies heute aus?

lsl.