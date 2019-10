„Zu freizügig“: Sylvie Meis verliert Moderations-Job - Nachfolgerin überrascht

Sylvie Meis wird künftig den Semperopernball in Dresden nicht mehr moderieren. Kollege Roland Kaiser ist sehr überrascht. Eine Nachfolgerin ist bereits gefunden.

Dresden - Zwei Jahre in Folge trat Sylvie Meis als Moderatorin des Semperopernballs in Erscheinung. Das wird sie im kommenden Jahr nicht mehr tun.

Update vom 24. Oktober 2019: Abgeben muss Sylvie Meis die Aufgabe an eine andere Blondine. „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers soll die 41-Jährige in diesem Jahr beim Dresdner Semperopernball ersetzen, wie die dpa berichtet. An der Seite von Roland Kaiser (67) wird Judith Rakers (43) den Ball moderieren. Der Chef des Ballvereins, Hans-Joachim Frey, sprach am Dienstag von einer idealen Konstellation.

Sylvie Meis äußerte sich in einem Interview mit rtl.de über ihre Nachfolgerin: "Ich freue mich natürlich für Judith. Der Opernball ist wunderschön und sie wird definitiv einen fabelhaften Abend haben und super moderieren.“ Den guten Wünschen fügt Sylvie Meis noch ein Kompliment an: „Judith ist eine tolle Frau und wird bestimmt ganz viel Freude an der Seite von Roland haben."

Nachdem Sylvie Meis wegen ihrer freizügigen Kleiderwahl den Semperopernball nicht mehr moderieren darf, ist Judith Rakers besonders vorsichtig. Bei einer Pressekonferenz scherzte Rakers laut rtl.de: „Ich suche etwas mit Rollkragen.“

Sylvie Meis zu freizügig als Opernball-Moderatorin

„Wir waren mit Sylvie Meis als Moderatorin eigentlich sehr zufrieden“, sagt Hans-Joachim Frey, Chef des Opernballs in Dresden, im Interview mit Bild+ (Achtung: Bezahlschranke). Trotzdem hätte es „sehr viel Kritik“ gegeben. Der Grund: Sylvie Meis zeigte zu viel Haut.

Zumindest für die Opernfreunde Sachsens. Sie hätte so tief ausgeschnittene Kleider getragen, dass das „für unser konservatives Klientel zu freizügig war“. Außerdem würde man ja ohnehin regelmäßig die Moderatoren austauschen.

Sylvie Meis: Reaktion auf Aus als Opernball-Moderatorin

Nachvollziehen kann Sylvie Meis die Argumentation der Veranstalter nicht, wie sie Bild verriet: „Mein Ausschnitt mag tief gewesen sein, jedoch ließ er nicht so tief blicken wie das Argument, mich deswegen nicht mehr als Moderatorin zu engagieren.“

Zumal ihr anscheinend nicht ihr tiefer Ausschnitt als Grund für ihr Aus als Moderatorin beim Opernball genannt worden war. Sie ist der Ansicht, dass Mode zwar Geschmackssache sei, dass man als Frau aber auch zu seiner Weiblichkeit stehen dürfe. Mit diesem Selbstbewusstsein tritt Sylvie Meis immer wieder an die Öffentlichkeit.

Roland Kaiser verwundert über Sylvies Moderations-Aus

Co-Moderator Roland Kaiser - der übrigens auch 2020 den Opernball moderieren wird - kann nicht verstehen, was es an Sylvie Meis‘ Kleiderwahl auszusetzen gibt: „Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sylvie zu freizügig angezogen war.“ Er versteht die Entscheidung der Veranstalter nicht: „Sylvie sah doch wunderschön aus!“

Interessantes Detail: Die Veranstalter hatten Sylvies Kleider sogar vorab an einer Puppe gesehen! Roland Kaiser findet es daher unfair, dass man sich hinterher beschwert. Opernball-Chef Frey lieferte dafür eine schlichte Erklärung: „Da fiel der tiefe Ausschnitt aber nicht so auf“.

