Sylvie Meis zeigt sich oben ohne - die Fans freut‘s

Sylvie Meis verzückt ihre Fans auf Instagram mit einem Bild, das sie fast ganz unbekleidet zeigt.

München - Sylvie Meis zeigt gerne, was sie hat - und verzückt ihre Fans auf Instagram mit freizügigen Schnappschüssen. Bei ihrem neuesten Coup hat sie allerdings etwas „vergessen“: Das Oberteil. Die schöne Moderatorin zeigt sich in einem Stück ihrer Lingerie-Kollektion oben ohne.

Doch natürlich präsentiert sich Meis ihren Körper nicht einfach so von vorne. Ihre Brüste sind nicht zu sehen, denn sie posiert von hinten vor der Kamera. Neckisch schiebt sie vor einem hellen Hintergrund dabei die Vorhänge zur Seite, als wäre sie gerade aufgestanden. So perfekt, wie sie sich in dem Foto inszeniert, ist an einen spontanen Morgen-Schnappschuss aber kaum zu glauben. Doch urteilen Sie selbst:

„Be confident in #SylvieFlirtyLingerie“ - sei selbstbewusst, wenn du meine Lingeriekollektion trägst, schreibt Meis zu dem aufreizenden Foto.

Ihre Fans sind begeistert: „Wow, was für eine Aussicht“, schreibt ein Follower. „Ein Traum, zum Anbeißen“, ist eine andere Meinung. „Wunderschön. Sehr beeindruckend“, meint ein anderer Nutzer. Über 1.500 Likes sammelte Meis bis Sonntagnachmittag mit dem Post.

Die Niederländerin nutzt ihre sozialen Kanäle häufig, um ihre Modekollektionen zu präsentieren - normalerweise hat sie jedoch etwas mehr Stoff am Leib. So auch bei ihren Bademoden, von denen sie auch ein Video hochgeladen hat.

Meis kehrt übrigens ins deutsche TV zurück - die 40-Jährige wird bei der RTL-Show „Das Supertalent“ neben Dieter Bohlen (64) und Bruce Darnell (60) in der Jury sitzen. "Zu meinem Zehnjährigen bei RTL kehre ich nun wieder zu meinen Anfängen als Supertalent-Jurorin zurück, eine größere Ehre kann ich mir nicht vorstellen", sagte Meis.

