Sylvie Meis: Single oder nicht? Instagram-Fotos heizen Gerüchte an

Sylvie Meis 2013 in der RTL-Tanzshow "Let's Dance - Let's Christmas" (Archiv).

Vor wenigen Monaten hat Sylvie Meis die Trennung von Bart Willemsen bekannt gegeben. Doch die Gerüchteküche brodelt schon wieder heftig - dank verräterischer Posts bei Instagram.

Hamburg - Sylvie Meis ist derzeit solo unterwegs. Das betont die 41-Jährige zumindest immer wieder, seit sie im April die Trennung von Bart Willemsen bekannt gab. „Ich bin offiziell Single“, erzählte sie kürzlich der Zeitschrift Das neue Blatt.

Sie wünsche sich natürlich noch mal die große Liebe im Leben. Trotzdem spiele sie mit dem Gedanken, für sich und ihren 13-jährigen Sohn Damián ein kleineres Haus in ihrem Wohnort Hamburg zu suchen, berichtet Sylvie weiter. Derzeit wohnen die beiden noch in einem 400-Quadratmeter-Penthouse, in das Sylvie vor einigen Jahren mit ihrem damaligen Mann Rafael van der Vaart gezogen war.

Sylvie Meis und der Unternehmer, eng umschlungen

Aller Single-Beteuerungen zum Trotz scheint es womöglich aber einen neuen Mann an Sylvies Seite zu geben: Michael Hellge, Geschäftsmann aus Stuttgart. Eine heimliche Beziehung der beiden war in den vergangenen Wochen immer wieder Thema gewesen - im Rahmen von Spekulationen. Doch der Zeitschrift Closer zufolge ist wohl doch etwas dran an den Gerüchten.

InTouch hatte Mitte Mai zuerst über die Verbindung berichtet, nachdem der Zeitschrift Fotos zugespielt worden waren: Sylvie und der Unternehmer, eng umschlungen und in die Kamera lächelnd, dazu der Kommentar des Unternehmers „This is it!“ (frei übersetzt: „Das ist es!“ oder „Sie ist die Richtige!“). Sylvie postete demnach ein Herzchen unter den Beitrag.

Sylvie Meis: Taktik, um die neue Liebe in Ruhe genießen zu können?

Nur: Die Fotos wurden schnell wieder gelöscht, auf den Instagram-Accounts der beiden ist nichts mehr zu sehen. Zufall? Wohl kaum. Closer zufolge dementierte Sylvie Meis Berichte über eine Beziehung zu dem Geschäftsmann, kurz nachdem die Fotos bekannt geworden waren.

„Ist das Leugnen der neuen Liebe nur Taktik, um sie fernab des Medienrummels zu genießen? Scheinbar schon“, vermutet man bei Closer. Hellge poste immer wieder Fotos aus Sylvies Wohnort Hamburg und sei vor einigen Tagen auch bei einem Event in Düsseldorf gewesen, bei dem Sylvie bei einem Podium zu Gast war. Der Unternehmer habe ihren Auftritt gefilmt und das Video danach stolz gepostet. Doch Sylvie Meis selbst äußert sich nach wie vor nicht dazu - „offiziell“ ist sie ja schließlich Single.

Die Moderatorin sorgt aber nicht nur mit einer möglichen neuen Liebschaft für Aufmerksamkeit. Zur Hochzeit ihrer Model-Freundin Barbara Meier Anfang Juni tauchte sie in einem gewagten Kleid auf. Seitdem diskutieren Fans, ob Sylvie der Braut mit ihrem Auftritt die Show gestohlen hat. Mittlerweile hat sich Sylvie selbst dazu geäußert.

Im Gegensatz zu einer neuen Liebe hat Sylvie Meis ein anderes Thema abgehakt: Ihr Sohn Damián wird ihr einziges Kind bleiben. Warum sie kein weiteres Kind bekommen wird, obwohl sie sich immer eins gewünscht hat, hat gleich mehrere Gründe.

thh