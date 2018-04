Erwischt! Sylvie Meis im Liebesurlaub in Paris: Das ist ihr neuer Lover

Sylvie Meis ist im Liebesurlaub in Paris mit ihrem neuen Lover erwischt worden: Das ist ihr neuer neuer Freund.

Paris - Erwischt! Die ehemalige "Let's Dance"-Moderatorin Sylvie Meis (39) ist nicht mehr Single: Über Ostern flog das firsch verliebte Paar in die Stadt der Liebe nach Paris. Sylvie und der neue Mann an ihrer Seite gingen zusammen einkaufen und bummelten ganz verliebt durch die Stadt. Dort knutschten beide auf offener Straße, machten aus ihremjungen Glück kein Geheimnis. Erst kürzlich verriet die 39-Jährige im bild.de-Interview: „Ich glaube an die große romantische Liebe." Wer der neue Mann an Sylvies Seite ist? Das Onlinepoartal extratipp.com* hat einen Artikel dazu und zeigt den neuen Freund.

Übrigens: Sylvie Meis zeigte sich in durchsichtigem Fummel - die Fans waren aus dem Häuschen.

Matthias Kernstock

Video: Sylvie Meis extrem gebräunt

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.