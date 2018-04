Heiratet Sylvie Meis? Moderatorin sorgt mit Instagram-Post für Wirbel

Ein besonderes Foto von Sylvie Meis sorgt im Netz für Gerüchte: Die Moderatorin zeigt sich zum ersten Mal ganz in weiß. Wird sie damit eine Hochzeit ankündigen? Und wenn ja, wer soll ihr zukünftiger Ehemann sein?

Mit einem sehr verdächtigen Bild sorgt Sylvie Meis in letzter Zeit für Wirbel im Netz: Auf Instagram postete die Moderatorin ein Foto, auf dem sie ausnahmsweise nur von hinten zu sehen ist. Doch was eigentlich für Aufregung sorgt, ist das Kleid, das sie da trägt. Denn: Es sieht aus, als könnte es ein Hochzeitskleid sein!

Der Schnappschuss wurde offenbar in Hamburg gemacht. Sylvie steht vor einem Spiegel und trägt eine weiße Robe mit tiefem verziertem Rückenausschnitt und fließendem Rock mit Riesen-Schleppe aus Tüll. Ihr langes blondes Haar trägt sie offen mit Wellen. In der Beschreibung schreibt die Holländerin: „Fitting at Galia Lahav“. „Fitting“, also „Anprobe“ auf Deutsch. Galia Lahav ist die Designerin des Kleides, die seit über 30 Jahren mit ihrem Label für Brautmode bekannt ist. Auch in Hamburg besitzt die Russin ein Atelier.

Seitdem die hübsche Wahl-Hamburgerin das Bild gepostet hat, flippt das Netz völlig aus. Die Fans wollen wissen, ob sie bald heiraten wird.

Will Sylvie Meis nur Aufmerksamkeit?

Einige Users warnen sie jedoch vor einer zu eiligen Hochzeit: „Sylvie, heiraten will gut überlegt sein“, schreibt einer. Das weiß das Model aber mittlerweile schon zu gut. Acht Jahre war sie mit dem niederländischen Fußballspieler Rafael Van der Vaart, mit dem sie einen elfjährigen Sohn hat, verheiratet.

Warum probiert also Sylvie dieses Kleid an? Eine Möglichkeit wäre, dass die Holländerin mit dem Bild nur Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Doch das Onlinemagazin Mopo will erfahren haben, dass die Robe hingegen für einen besonderen Anlass gedacht ist - den Rosenball am 5. Mai in Berlin. Auch die Ex-Let´s Dance-Moderatorin wird dabei sein, um die Deutsche Schlaganfall-Hilfe zu unterstützen.

Also vielleicht doch keine Hochzeitsglocken... zumindest bis jetzt! Denn wie das Foto bestätigt, wäre Sylvie eine hinreißende Braut. Auch ihre Fans sind damit einverstanden: „Ein traumhaftes Kleid getragen von einer wunderschönen Frau“, schreibt zum Beispiel ein User.

Und wie sie sagt: Sylvie glaubt immer noch an die romantische Liebe.

