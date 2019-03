Sylvie Meis: Model schockt die Fans - so sah vor 15 Jahren RTL-Moderatorin aus

Sylvie Meis sah zu Beginn ihrer fulminanten Karriere anders aus. Auf Instagram lästern die Fans vom Model über ein 15 Jahre altes Foto der RTL-Moderatorin.

Sylvie Meis sah zu Beginn ihrer erfolgreichen Karriere noch ganz anders aus

Ein Foto vom Model bei Instagram sorgt bei ihren Fans für großes Staunen

RTL-Moderatorin Sylvie Meis hatte vor 15 Jahren nämlich noch einen komplett anderen Look

Hamburg - Sylvie Meis ist in Deutschland insbesondere als Model und Moderatorin von RTL-Shows wie "Let's Dance" oder als Jurorin bei "Das Supertalent" bekannt. Einen Namen machte sich die hübsche Blondine zunächst als Spielerfrau an der Seite von Ex-HSV-Spieler Rafael Van der Vaart. Was die wenigsten jedoch vom Model wissen: Die Karriere von Sylvie Meis begann in den Niederlanden schon viel früher. Jetzt ist ein Foto aus dieser Zeit bei Instagram aufgetaucht und sorgt unter den Fans für sehr viel Wirbel.

Sylvie Meis: Model und RTL-Moderatorin noch ganz anders aus vor 15 Jahren

In einem Interview mit der TV-Sendung RTL Exclusiv berichtete Sylvie Meis, dass sie damals in einer Castingshow für die Kindersendung "Fox Kids" entdeckt wurde: "Ich war mit 1000 anderen da und gewann", so die TV-Moderatorin. „Meine Karriere begann, als ich gerade fertig war mit der Ausbildung. Ich wollte gerne im Fernsehen arbeiten", berichtet Sylvie Meis über ihre bereits damals ausgeprägten TV-Ambitionen.

Mehr zum Model: Nach ihrer Moderation des Dresdner Semperopernballs hagelt es heftige Kritik für Sylvie Meis, wie nordbuzz.de* berichtet.

Sylvie Meis spielte in Soap in den Niederlanden - Model hat sich optisch komplett verändert

+ In den Niederlanden begann Sylvies Karriere schon viel früher © picture alliance / dpa

Sylvie Meis' Plan ging auf: Zwei Jahre lang stand sie als heiße Barfrau "Ice" für die niederländische Soap "Costa" vor der Kamera. Dass sie schon vor ihrer Typ-Veränderung den Männern den Kopf verdrehte, stellte das Männermagazin FHM unter Beweis, dass Sylvie 2003 zur "Sexiest Woman der Niederlande" wählte. Genau von dieser Wahl stammt das Bild, dass Promiflash auf Instagram postete und das von vielen Usern fies kommentiert wurde.

Sylvie Meis: So fies reagieren die Fans auf altes Bild vom Model bei Instagram

Tatsächlich ist es auf den ersten Blick kaum zu glauben, dass es sich bei der Frau auf dem Foto um die junge Sylie Meis handelt. Dementsprechend hart fallen die Kommentare unter dem Post aus. "Sieht irgendwie gruselig aus... Wie eine Wachsfigur", schreibt eine Userin. "Sieht aus wie ein Brathähnchen. Ich hab die gar nicht erkannt", meint eine andere Nutzerin. Ein eher humorvoller Kommentar lautet: "Hallo, hallo hier sind die 80iger. Wir wollen unser Make-Up zurück.

