Sylvie Meis turtelt: Das ist ihr Neuer - Sie lernte ihn auf der Hochzeit einer GNTM-Siegerin kennen

Früher hatten die Fans von Sylvie Meis mit ihrem Liebeskummer gelitten - heute scheint alles anders. Fröhlich turtelt sie mit einem Deutschen im Mittelmeer.

Schon oft hatte es Liebesgott Amor nicht gut mit Sylvie Meis gemeint - doch nun hat sie Amors Pfeil scheinbar mitten ins Herz getroffen. Ihrem Instagram-Account nach ist die Moderatorin vor kurzem nach Frankreich in den Küstenort Saint-Tropez gereist. Diesmal allerdings in Begleitung. Fotos zeigen die 41-Jährige mit einem Mann mit Dreitagebart plantschend im Mittelmeer.

Sylvie Meis: In wen ist sie verliebt?

Doch wer bringt die schöne Blondine so zum Strahlen? Sein Name ist Niclas Castello. Der 40-Jährige ist nicht verheiratet und hat keine Kinder, wie bild.de berichtet. Niclas Castello ist ein deutscher zeitgenössischer Künstler der Pop Art und Street Art zu seinen Kunstrichtungen zählt. Sylvie soll Niclas auf der Hochzeit von Barbara Meier (32) in Venedig im Juni kennengelernt haben, bei der Sylvie ein aufreizendes Kleid trug.

Sylvie Meis: Sie strahlt bis über beide Ohren

Den Fans der Moderatorin muss bei diesen Szenen das Herz aufgehen: Verliebt umschlingt Sylvie Meis ihren Begleiter im Wasser und küsst ihn mit einem Grinsen. Niclas Castello trägt das Model durch die Wellen und bringt sie zum Lachen. Nach dem Badespaß spaziert das Paar händchenhaltend über den Strand. Sie wie immer top in Form im schwarzen Bikini. Er in Sonnenbrille und Mickey-Maus-Badehose.

Sylvie Meis präsentiert sich sexy in der Dusche

Um die Sonnencreme vom Strand wieder loszuwerden, springt Sylvie erstmal unter die Dusche. Vermutlich hat das Model dem neuen Mann an ihrer Seite ihr Smartphone in die Hand gedrückt. So entstanden vielleicht die heißen Fotos von ihrem Saint-Tropez-Trip auf Instagram. Im knappen Bikini räkelt sich die Schönheit unter der Outdoor-Dusche in einem Luxushotel. Auch Antenne-Bayern-Moderatorin Indra Gerdes (43) zeigt sich gerne sexy auf Social Media.

Erst vor wenigen Monaten hatte sich Sylvie Meis von ihrem ehemaligen Freund getrennt. Details zur Trennung von Bart Willemsen lesen Sie auf tz.de

Sylvie Meis ist in diesen Tagen nicht die Einzige, die in eine neue Beziehung starten könnte. Auch Lady Gaga heizt die Gerüchte um einen neuen Freund an.