Nach Krankheitsdrama: Charlène von Monaco kehrt zurück nach Südafrika

Von: Susanne Kröber

Die Reise in ihre alte Heimat wird Charlène mit gemischten Gefühlen antreten. Reißt der Besuch alte Wunden bei Monacos Fürstin auf?

Monaco – Südafrika ist die Heimat von Charlène von Monaco (45), hier wuchs sie gemeinsam mit ihren Brüdern Gareth (41) und Sean (40) in der Nähe von Johannesburg auf und feierte – damals noch als Charlène Wittstock – ihre größten Erfolge als Profi-Schwimmerin. Doch mit Südafrika verbindet die Ehefrau von Fürst Albert II. (65) auch extrem schmerzvolle Erinnerungen.

Für den guten Zweck: Charlène kehrt zurück an den Ort ihres Zusammenbruchs

Im Mai 2021 reiste Charlène von Monaco nach Südafrika, um sich dort gegen die Nashorn-Wilderei einzusetzen. Ein schwerer Hals-Nasen-Ohren-Infekt verhinderte ihre Rückkehr in den folgenden Wochen immer wieder, sodass Albert schließlich die gemeinsamen Zwillinge Jacques und Gabriella (beide 8) einpackte und Charlène besuchte. Doch der Zustand der Fürstin verbesserte sich nicht, im Gegenteil. Nach einem Zusammenbruch im September musste sich Charlène einer Operation unterziehen, erst im November 2021 konnte sie ins Fürstentum zurückkehren.

Damit war Charlènes Leidensweg jedoch noch lange nicht beendet. In einer Spezialklinik im schweizerischen Genf ließ sich die Fürstin von Monaco in den folgenden Monaten wegen emotionaler und körperlicher Erschöpfung behandeln, bevor sie sich im April 2022 endlich wieder mit ihrer Familie vereint zeigte. Jetzt wagt Charlène erneut eine Reise nach Südafrika, um ihre Stiftung, die Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa (PCMFSA), zu unterstützen.

PCMFSA freut sich, die Water Bike Challenge nach Südafrika zu bringen und eine spannende Plattform zur Sensibilisierung für Wassersicherheit zu schaffen. Wir fühlen uns zutiefst geehrt, dass Seine und Ihre Durchlaucht, Prinz Albert und Prinzessin Charlène von Monaco, an der Veranstaltung teilnehmen und das Anliegen der Stiftung unterstützen werden.

Familie stärkt ihr den Rücken: Bei Südafrika-Besuch kann Charlène auf Albert und Schwägerin Chantell zählen

Chantell Wittstock ist die Ehefrau von Charlènes jüngstem Bruder Sean, gemeinsam mit ihm und den beiden gemeinsamen Kindern lebt Chantell in Südafrika und engagiert sich als Sprecherin und Vorstandsmitglied für die Stiftung ihrer Schwägerin. Am 16. September findet die Wasserfahrrad-Challenge statt, bei der Charlène auch auf die Unterstützung ihres Ehemannes setzen kann, der mit ihr nach Südafrika reisen wird.

Nach langem Leidensweg kann sich Charlène von Monaco jetzt auf einen erneuten Besuch in Südafrika freuen. © IMAGO/Gallo Images

Nach Charlènes Zusammenbruch vor zwei Jahren waren es Chantell und Sean Wittstock, die sich in Südafrika um die Fürstin kümmerten. „Sie erholt sich jetzt im Kreis von Familie und Freunden“, erklärte ihre Schwägerin damals gegenüber RTL. Dieses Mal wird es hoffentlich ein fröhlicheres Wiedersehen, bei dem der gute Zweck im Vordergrund steht. „Meine Familie und die Menschen, die ich liebe, sind mein Fels“, betonte Charlène in einem früheren Interview mit Monaco Matin. In Monaco ist Charlènes Bruder Gareth ihr Rettungsanker, der extra für seine große Schwester ins Fürstentum zog. Verwendete Quellen: monacomatin.mc, rtl.de, pcmfsa.com