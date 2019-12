Freizügiger Anblick: Stefanie Giesinger mit Hüllenlos-Aufnahme unter Wasser 

Nach einer Oben-ohne-Aufnahme hat Model Stefanie Giesinger noch einen drauf gesetzt und ein Unterwasser-Foto ohne einen Fetzen Stoff gepostet. Die Fans können ihr Glück kaum fassen.

Köln - Sie kann es einfach nicht lassen: Nachdem Stefanie Giesinger (23) ihre Fans erst vor ein paar Tagen mit einem Oben-ohne-Foto auf Instagram um den Verstand gebracht hat, präsentiert sie sich jetzt noch gewagter.

Splitterfaser***: Stefanie Giesinger postet gewagtes Unterwasser-Foto

Auf Instagram hat die Gewinnerin der neunten Staffel von Heidi Klums Castingshow „Germanys Next Topmodel“ ein Bild gepostet, auf dem die 23-Jährige völlig hüllenlos beim Tauchen zu sehen ist. Das gewagte Unterwasser-Foto wurde im Stadtbad Neukölln im Rahmen eines Fotoshootings mit Fotografin Linda Boese geschossen, wie Giesinger verrät. Auf dem schlicht und dunkel gehaltenen Foto schwebt das Model wie eine Badenixe durch das dunkle Wasser und präsentiert vor allem seine Kehrseite.

Stefanie Giesingers Follower begeistert von „Hüllenlos“-Badefoto

Ihre rund 3,7 Millionen Follower sind erwartungsgemäß begeistert. „Die schönste Kaulquappe der Welt“, findet ein User. „Mega“, „Hammer“ oder „Wow Steffi es ist so unfassbar schön!!!!!!!!!!!!!“ ist in unzähligen Kommentaren zu lesen. Viele fühlen sich bei Giesingers Anblick an eine Meerjungfrau erinnert. Der Schnappschuss hatte schon mehr als 33.000 Likes (Stand 12. November, 15.30 Uhr), als er noch keine Stunde online war.

Stefanie Giesinger: Nicht zum ersten Mal hüllenlos auf Instagram

Das Model ist für seine freizügigen Fotos auf Instagram inzwischen bekannt. Offenbar gefällt es der 23-Jährigen, mit gewagten Posen zu provozieren, wie kürzlich, als sich Stefanie Giesinger extrem breitbeinig vor der Kamera präsentierte. Oben-ohne-Fotos sind bei Stefanie Giesinger längst keine Seltenheit mehr, wenn man durch ihr Instagram-Profil scrollt. Einen Shitstorm kassierte sie jetzt für eine Afrika-Reise, bei der sie gegen Hunger vorgehen möchte.

Stefanie Giesingers Entdeckerin Heidi Klum steht dem Nachwuchsmodel beim Thema Freizügigkeit in nichts nach. Auch die 46-Jährige zeigt gerne viel Haut auf Instagram. Im Fernsehen präsentiert Klum nun ihre neue Show „Queen of Drags“.

