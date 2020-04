Stefanie Giesinger postet neues Oben-ohne-Foto - Fans in Trance: „Wow“

Stefanie Giesinger zeigt sich gerne freizügig, jetzt hat sie ein neues Oben-ohne-Foto gepostet. Ihre Fans sind begeistert.

Ihre Fans sind von dem Anblick begeistert.

Update vom 3. April 2020: Was passiert eigentlich zu Zeiten der Corona-Krise, wenn plötzlich die eigenen Haushaltsgeräte den Geist aufgeben? Eilt trotz Ausgangssperre ein Fachmann zur Hilfe oder müssen anderweitige, kreative Lösungen getroffen werden? Eines ist jedoch gewiss: Es gibt wohl keinen denkbar schlechteren Zeitpunkt für einen Streik des eigenen Equipments. Ob im Hause Giesinger aktuell die Waschmaschine ihre Dienste aufgegeben hat? Zumindest unkt dies ein Follower unter ihrem neuestem Post. Denn dort ist Stefanie Giesinger leicht bekleidet zu sehen - und das nicht zum ersten Mal innerhalb der anhaltenden Ausgangsbeschränkung. Gleich mehrere freizügige Schnappschüsse sollen ihre Follower wohl für einen Moment ablenken.

Stefanie Giesinger: Neues Oben-Ohne-Foto veröffentlicht

Doch zurück zu ihrem letzten Posting. Verführerisch stützt sich die 23-Jährige auf einer Couchlehne auf, während sie anziehend mit ihren Rehaugen in die Kamera blickt. Einzig ihr linker Oberarm verwehrt zu tiefe Einblicke.

Ihr Fans sind entzückt. Etliche stimmen in ein kollektives „Wow“ ein. Generell fallen die Kommentare in ihrer Länge sehr knapp aus. Oftmals reicht es ausschließlich für ein kurzes „hübsch“. Als hätte es den Usern vor lauter Schönheit die Stimme verschlagen.

Ein Fan ist ebenfalls begeistert. „Super“, schreibt er und fügt mütterlich hinzu: „Aber bitte gesund bleiben.“ Die Anhänger werden sich jedenfalls bei solchen Anblicken nicht so schnell verkühlen.

Stefanie Giesinger lässt ihre Fans mit Oben-ohne-Bild rätseln - lediglich ein Stuhl verdeckt das Allernötigste

Erstmeldung vom 14. März 2020: Kaiserslautern - 23 Jahre jung ist Stefanie Giesinger, doch das Model ist schon jetzt so erfolgreich wie nie zuvor. 2014 konnte sie die ProSieben-Show „Germanys next Topmodel“ für sich entscheiden, der Startschuss für ihre Mega-Karriere. Über Instagram lässt die 23-Jährige ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben, auch private Schnappschüsse sind keine Seltenheit.

Stefanie Giesinger veröffentlicht extreme Aufnahme - Fans rätseln über Detail

Auf einem nun veröffentlichten Bild zeigt sich Stefanie Giesinger ebenfalls sehr privat, das Model scheint tatsächlich hüllenlos zu sein. Giesinger veröffentlicht die Aufnahme, offenbar eine Kooperation mit einem Fotografen, in einer schwarz-weißen Optik. Während das Gesicht mit undefinierbaren Tupfen verziert wurde, ist deutlich zu sehen: Stefanie Giesinger zeigt sich oben ohne.

Nur ein Stuhl scheint auf dem Bild das Nötigste zu verdecken. Während Stefanie Giesinger entspannt an der Kamera vorbeischaut, schauen ihre Fans offenbar ganz genau hin. Unter der veröffentlichen Aufnahme sammeln sich nämlich die begeisterten Kommentare.

Stefanie Giesinger veröffentlicht Bild - Fans sind von Aufnahme begeistert

„Hübsch“, „Mega“ und „Wunderschön“ erklären die Fans unter dem Bild der „GNTM“-Gewinnerin. Doch neben all dem Lob sammeln sich auch vereinzelt irritierte Kommentare. „Hast du dich beim Rasieren geschnitten?“, scheint ein Follower von den Tupfen im Gesicht des Models abgelenkt zu sein. „Ist das Kaugummi?“, vermutet ein anderer Fan währenddessen.

Stefanie Giesinger zeigt sich nicht selten hüllenlos und freizügig. Erst vor kurzem staunten Fans über eine freizügige Aufnahme. Doch ihren Followern fällt es auch auf, wenn sich Kleinigkeiten an der Beauty verändern. Auch an einem freizügigen Foto von Demi Rose ist den Usern etwas aufgefallen.

