Stefanie Giesinger ohne BH: Reaktionen der Fans haben es in sich

Stefanie Giesinger hat fast vier Millionen Follower auf Instagram. Doch einige Miesmacher können es nach freizügigen Fotos nicht lassen, gegen das Model zu hetzen.

München - Stefanie Giesinger verzaubert die Fans mit ihrem Erscheinungsbild. Die Gewinnerin von Germanys Next Topmodel (2014) zeigt sich immer wieder in schönen Posen auf Instagram. Ihre Follower sind ein aufs andere Mal mehr als verzückt.

Erst jüngst waren die User von mehren Oben-Ohne-Fotos hin und weg. Sie schrieben Sachen wie: „Wie heftig du aussiehst“. Doch nun scheint „Oben Ohne“ wieder ein Thema zu sein und dieses Mal im Wort wörtlichen Sinne. Denn unter einem ihrer Posts sind ein paar Follower ziemlich verwirrt, was die Oberweite von Stefanie Giesinger angeht.

Aktuell sorgt Stefanie Giesinger mit ihrer krassen Typveränderung für Diskussionen. Die Fans sind gespalten über den neuen Look des Model.

Stefanie Giesinger: Verwirrung um gewagten Oben-ohne-Post

Die 23-Jährige liegt in Jeans und Jeansjacke auf dem Boden an eine Wand gelehnt. Ihr Schritt wird von Blumen bedeckt, das Oberteil weit geöffnet, es ist noch alles im Rahmen. Manch einer vermisst allerdings ihre Brüste. Die GNTM-Gewinnerin wird von einigen Fragen gelöchert. „Da fragt man sich: Hat sie überhaupt Brüste?“, heißt es in einem Kommentar. Ein anderer gibt sich da schon weniger Mühe und sagt: „Wo Brüste?“. Manche „Fans“ werden auch beleidigend. In der Vergangenheit hatte Stefanie Giesinger schon einmal scharf gegen Kommentare zu ihrer Oberweite geschossen und gefragt: „Was ist falsch mit dieser Gesellschaft?“

Andere schreiben „Das Foto sieht furchtbar aus...“, oder fragen, ob Stefanie Giesinger mit dem Blumenstrauß kopuliere. Insgesamt halten sich die übergriffigen Kommentare aber in Grenzen, die meisten Fans loben Giesinger für das Foto.

Stefanie Giesingers Foto löst aber auch Jubel aus

„Oha, Hammer“, „Wow, super elegantes Foto. Tolle Idee mit den Blumen“ oder „Du Hübschi“ sind der Konsens unter dem Bild. Auch ganz viele Herzen werden gepostet. Das Resultat sind immerhin fast 77.000 „Gefällt mir“. Sie selbst schreibt über das Foto: „Vielen Dank für diesen schönen Strauß“.

Indes ging eine Foto-Bitte von Ex-GNTM-Model Jana Heinisch an ihre Follower nach hinten los, berichtet nordbuzz.de*.

Video: Stefanie Giesinger glaubt: Niemals Realität auf Instagram

