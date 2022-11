„Unüberbrückbare Sachen“: Hat Antonia „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer betrogen?

Teilen

Antonia Hemmer und Patrick Romer haben sich getrennt. Das verkündete die Blondine bereits unter Tränen auf TikTok. Jetzt gibt der Bauer überraschende Einblicke in die Gründe der Trennung.

Konstanz - Kurz nach ihrem „Sommerhaus der Stars“-Sieg verkündete das einstige „Bauer sucht Frau“-Traumpaar Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26) überraschend ihre Trennung. Dabei hatten sie erst kürzlich einen gemeinsamen Schlagersong auf den Markt gebracht. Nun möchte der 26-Jährige seinen Fans die Gründe für die Trennung nennen.

„Bauer sucht Frau“-Paar verkündet überraschend Trennung

Antonia Hemmer hatte bereits in einem tränenreichen Video die Trennung verkündet. Sie erklärte, dass viele Dinge vorgefallen seien, die „es fast unmöglich gemacht haben, weiter eine Beziehung zu führen“. Demnach ginge es nicht nur um die Streitigkeiten im „Sommerhaus der Stars“, sondern auch um private Vorfälle.

Antonia Hemmer und Patrick Romer lernten sich 2020 bei „Bauer sucht Frau“ kennen © RTL/Sommerhaus der Stars

In seiner Instagramstory möchte auch Patrick Romer nun seinen Fans eine aufschlussreiche Erklärung für die Trennung geben. „Antonia und ich hatten wirklich zwei wundervolle Jahre zusammen. Wir haben so viel gemeinsam erlebt, wir haben so viel durchgemacht. Ich kann auch den Wunsch von euch nachvollziehen, dass ihr hofft, dass es wieder ein Zurück gibt“, beginnt der ehemalige „Bauer such Frau“-Star.

Antonia Hemmer und Patrick Romer - eine Liebesgeschichte Antonia Hemmer und Patrick Romer lernten sich 2020 bei „Bauer sucht Frau“ kennen. Es funkte gleich zwischen dem schwäbischen Landwirt und der Kosmetikerin aus Hannover. Doch Antonia fühlte sich nicht wohl dabei, den Bauern mit ihren Konkurrentinnen teilen zu müssen und brach die Hofwoche vorzeitig ab. Doch die schöne Blondine ging Patrick nicht mehr aus dem Kopf - am Ende kamen die beiden doch noch zusammen. 2022 gewannen sie trotz großer Streitereien das „Sommerhaus der Stars“ und räumten die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro ab. Am 16. November gaben sie ihre Trennung bekannt.

Hat Antonia „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer betrogen?

„Aber letzte Woche sind einige unüberbrückbare Sachen passiert, die das einfach aktuell überhaupt nicht zulassen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Nichtsdestotrotz: Das Leben geht weiter“, so Patrick Romer weiter. Was genau er damit meint, erklärt er nicht. Könnte Antonia Hemmer ihn betrogen haben? Immerhin wäre das eine „unüberbrückbare Sache“, die man nur sehr schwer verzeihen könnte.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Auf eine Antwort werden Fans sich wohl noch lange gedulden müssen. Oliver Pocher hatte natürlich auch wieder was zu der Trennung des „Bauer sucht Frau“-Paares zu sagen. Doch Patrick Romer feuerte zurück und spielte auf die vergangenen gescheiterten Beziehungen des Comedians an. Verwendete Quellen: Instagram/patrickromer & rtl.de