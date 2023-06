Iris und Peter Klein sind immer noch verheiratet

Von: Sarah Wolzen

Iris Klein schwebt mit ihrem neuen Freund gerade im siebten Himmel. Dabei ist sie immer noch mit Peter verheiratet.

Mallorca – Eigentlich hatten Iris (56) und Peter Klein (56) nach ihrem Liebes-Aus erklärt, sich so schnell wie nur möglich, scheiden zu lassen wollen. Doch die beiden sind immer noch verheiratet - und das obwohl es in Spanien kein Trennungsjahr gibt.

Iris (56) und Peter Klein (56) sind seit fast 20 Jahren miteinander verheiratet. Gemeinsam wanderten sie 2018 zu Tochter Daniela Katzenberger (36) nach Mallorca aus – bis ihr Liebesglück Anfang des Jahres ein jähes Ende fand. Iris warf Peter vor, sie mit Dschungelcamp-Begleitung Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Er bestritt die Vorwürfe, gab jedoch nach einigem Hin und Her zu, sich in die „Verbotene Liebe“-Darstellerin verliebt zu haben. Ein Schlag ins Gesicht von Iris – das Paar trennte sich.

Inzwischen ist Iris wieder vergeben – dank des mysteriösen „Mr. T.“ ist sie so glücklich wie nie zuvor. Die Identität ihres neuen Freundes hält die 56-Jährige zwar noch geheim, gesteht jedoch, dass es sich um ihren „Seelenverwandten“ handeln würde.

Peter Klein hat Scheidungspapiere noch nicht unterschrieben

Dennoch ist sie weiterhin mit Peter verheiratet, wie sie nun bei einer Q&A-Runde auf Instagram verrät. Als ein Follower von Iris wissen möchte, ob sie bereits geschieden ist, erklärt sie: „Leider noch nicht.“ Doch sie hoffe, dass es bald soweit sei. „Den Anwalt habe ich bereits bezahlt“, führt die Katzenberger-Mutter weiter aus, doch Peter habe die Papiere noch nicht unterzeichnet - „sobald Herr Klein unterschrieben hat, werden wir schnell geschieden.“

Ein gesetzlich vorgeschriebenes Trennungsjahr wie in Deutschland gibt es in Spanien, wo die Kleins wohnen, nämlich nicht. Dort gilt lediglich eine dreimonatige Frist – die ist bei Iris und Peter schon längst verstrichen. Doch warum hat „Herr Klein“, wie Iris ihren Ex nun nennt, die Scheidungspapiere noch nicht unterzeichnet? Weil er aktuell in Deutschland sei, klärt Iris auf. Sie geht jedoch davon aus, dass Peter nächste Woche endlich unterschreiben wird. Und dann ist Iris endlich komplett frei für ihre neue Liebe.

Um deren Identität rankten sich zuletzt viele Gerüchte. Auch Paco Steinbeck wurde als neuer Mann an Iris Kleins Seite hoch gehandelt. Doch davon will der Superhändler nichts wissen. Niemals würde er mit ihr etwas anfangen, erklärte er entsetzt. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/iris_klein_mama_