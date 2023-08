Starnacht aus der Wachau mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl: Diese Stars sind mit dabei

Teilen

Jedes Jahr begeistert die „Starnacht aus der Wachau“ wieder mit den absoluten Größen der Schlagerbranche. Auch 2023 sind viele bekannte Acts mit von der Partie.

Rossatzbach – Alljährlich verwandelt sich der kleine österreichische Ort Rossatzbach im Herbst zu einem Hotspot für Schlagerfans, wenn es wieder heißt: Die „Starnacht aus der Wachau“ findet statt! Das Open-Air-Event zieht regelmäßig riesige Zuschauermassen in das beschauliche Donautal mit seinen idyllischen Weinbergen und historischen Burgruinen. Dieses Jahr wird die „Starnacht aus der Wachau“ am 22. und 23. September stattfinden. Als Gastgeber fungieren wie bereits bei vergangenen Veranstaltungen der „Starnacht“-Reihe die TV- und Radiomoderatorin Barbara Schöneberger (49) sowie der „Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl (54).

Bei der „Starnacht aus der Wachau“ soll für jeden Musikfan etwas dabei sein

Für die „Starnacht an der Wachau“ werden sich in etwa einem Monat erneut tausende Zuschauer am Ufer der Donau zusammenfinden, um gemeinsam zu feiern und den beginnenden Herbst zu genießen. Und wie für eine Schlager-Gala dieser Größenordnung üblich, haben die Organisatoren der Veranstaltungsreihe selbstverständlich eine hochkarätige Gästeliste zusammengestellt. 2023 stehen in Rossatzbach nämlich nicht nur die üblichen Verdächtigen aus der deutschsprachigen Schlagerbranche, sondern auch eine international bekannte Popsängerin auf der Bühne.

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

Dieses Jahr wird eine Popikone der 2000er in Rossatzbach die Bühne zum Beben bringen

Wie die Veranstalter jetzt auf der offiziellen Webseite der „Starnacht“-Reihe bekannt gaben, wird die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin Anastacia (54), die mit ihrem Hit „I’m Outta Love“ die Jahrtausendwende prägte, bei dem Mega-Konzert in der Wachau einige ihrer Songs zum Besten geben. Außerdem treten der deutsche Popstar Sasha (51) sowie die beliebte Kultband „Die Prinzen“ auf.

Am 22. und 23. September präsentieren Barbara Schöneberger und Hans Sigl die „Starnacht aus der Wachau“. Jetzt wurde auch die Gästeliste verraten © IMAGO/Daniel Scharinger

Natürlich ist auch der deutschsprachige Schlager bei der „Starnacht aus der Wachau“ bestens vertreten. Unter anderem werden Stars wie Andreas Gabalier (38), Semino Rossi (61), Christin Stark (33) und Chris Steger (19) das Publikum mit ihren Hits begeistern. Der Galaabend wird wie üblich von einem Kamerateam aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt im Fernsehen ausgestrahlt werden.

Doch auch das Moderatoren-Duo wird gewiss wieder polarisieren. Erst in der letzten Ausgabe rissen Barbara Schöneberger und Hans Sigl anzügliche Witze. Verwendete Quellen: starnacht.tv