Spielturm, Chill-Out-Area, viel Grün: Mickie Krause zeigt seinen riesigen Garten

Von: Jonas Erbas

Mickie Krause steht regelmäßig deutschlandweit und am Ballermann auf der Bühne. Sein privates Paradies hat sich der Schlagerstar allerdings in seinem Geburtsort Wettringen errichtet.

Wettringen – Nicht nur beim feierwütigen Partyvolk am Ballermann, auch in der deutschen Schlagerwelt steht Mickie Krause (53) hoch im Kurs. Mit Hits wie „Schatzi schenk mir ein Foto!“ oder „Geh mal Bier hol’n (GmBh)“ hat sich der Entertainer längst in die Herzen seiner Fans gesungen. Das hat sich inzwischen ausgezahlt: In seinem Geburtsort Wettringen, rund 30 Kilometer von Münster entfernt, konnte sich der 53-Jährige dank seines anhaltenden Erfolgs ein persönliches Paradies schaffen.

Schlagerstar Mickie Krause zeigt weitläufigen Garten in Münsterländer Heimat

In seinen eigenen vier Wänden sei er der „bürgerliche, vielleicht sogar gutbürgerliche, vielleicht sogar manchmal etwas spießige Familienvater“, so Mickie Krause in einem FAZ-Interview 2015. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ute und in den vier Kindern (drei Töchter, ein Sohn) lebt der Schlagerstar im idyllischen Münsterland, wo er am 21. Juni 1970 auch geboren wurde.

Zwischen Auftritten, TV-Shows und Studioaufenthalten kann der 53-Jährige dort bestens entspannen – und das inmitten von sattem Grün: Auf Instagram teilte der Ballermann-Liebling am Freitag (14. Juli) ein Foto seines weitläufigen Gartens. Der kann sich sehen lassen: Neben reichlich Botanik verfügt das großzügige Areal über einen Spielplatz für die Kleinen sowie einen Bereich, an dem Mickie Krause einfach mal die Seele baumeln lassen kann. „Heute wird gechillt“, lässt er seine gut 145.000 Follower wissen, während er erstmal seinen Morgenkaffee oder -tee genießt.

Mickie Krause: Vom Ballermann ins Fernsehen Mit seinem stimmungsvollen Partyschlager ist Mickie Krause aus Bierzelten und Dorfclubs nicht mehr wegzudenken, doch der 53-Jährige ist längst nicht mehr ausschließlich musikalisch unterwegs: In den vergangenen zehn Jahren legte der Entertainer auch einige TV-Auftritte hin, darunter bei „Berlin – Tag & Nacht“ (2012), „Hell’s Kitchen“ (2014), „Ninja Warrior Germany“ (2020), „Let‘s Dance“ (2021), „The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow“ (2021) oder „Ich bin ein Star – Die Stunde danach“ (2022).

Für Schlagershows am Ballermann: Mickie Krause besitzt noch Haus auf Mallorca

Berufliches und Privates trennt Mickie Krause nach Möglichkeit zwar, hier und da gibt es jedoch Einblicke wie diesen. Ansonsten lebt der Schlagersänger ein unaufgeregtes, zurückgezogenes Leben. Der gebürtige Westfale besitzt nicht nur das Einfamilienhaus in Wettringen, sondern zudem eine Immobilie auf Mallorca, wo er sich zwischen seinen Insel-Auftritten aufhält.

Konkurrenz könnte der „10 nackte Friseusen"-Interpret indes bald von ungewöhnlicher Seite bekommen: Nadja Abd el Farrag (58) alias Naddel plant, mit Entertainer Andreas Ellermann (58) am Ballermann durchzustarten.