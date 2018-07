Star aus Schmuddelfilmchen hat Helene-Fischer-Tattoo - und disst Sophia Thomalla

Ihr Idol ging ihr unter die Haut: Webcamgirl „RoxxyX“ hat sich Helene Fischers Gesicht als Motiv tätowieren lassen und sich dafür eine besondere Stelle ausgesucht.

Hamburg - Dieses Tattoo macht atemlos. Webcamgirl RoxxyX hat Helene Fischer für immer am Bein. Der Star aus Schmuddelfilmchen hat sich ein riesengroßes Helene-Fischer-Tattoo auf den Oberschenkel tätowieren lassen. Eine ganz schön markante Stelle, besonders, wenn sie kurze Hosen trägt.

Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, saß die 28-Jährige für das Motiv ihres Idols sechs Stunden beim Tätowierer. Ein Video der Prozedur gibt es auf YouTube zu sehen.

Das Abbild von Schlagerstar Helene wurde von Harry Weiss gestochen, ein in der Szene bekannter Tätowierer, der sich neben dem Bild des Schlagerstars auch mit Namen verewigt hat.

Bevor sich RoxxyX das Tattoo stechen ließ, machte sie Schauspielerin Sophia Thomalla eine Kampfansage auf Instagram. Thomalla hatte vor einiger Zeit ihren Instagram-Followern versprochen, sich ein Helene-Fischer-Tattoo stechen zu lassen, falls ein Foto von ihr 200.000 „Gefällt mir“-Angaben erhält

Trotz 300.000 Likes auf Thomallas Bild hat die Schauspielerin sich das Tattoo (noch) nicht stechen lassen. „Wie viele frage ich mich, was ist daraus geworden?! Wie so oft alles nur heiße Luft??? Gerade bei @sophiathomalla habe ich gedacht, eine Frau, ein Wort.... leider NEIN!!!“, disst RoxxyX via Instagram.

Sie selbst hingegen hat das Versprechen an ihre Follower gehalten. „Ich habe es nicht aus Lust und Laune gemacht, sondern es mir gut überlegt“, sagt RoxxyX, die großer Fan von Helene Fischer ist. „Sie ist für mich als Frau ein Vorbild“, erklärt die 28-Jährige im Video.

Ihr erstes Tattoo hat sich das Webcamgirl und Model mit 22 Jahren stechen lassen - auch auf einem ihrer Beine. Mittlerweile zieren viele verschiedene Tattoos den Körper der Blondine. Zu ihrem Helene-Fischer-Tattoo sagte sie der Hamburger Morgenpost: „Es interessiert mich nicht, ob Männer das gut finden. Sollte mein Tattoo vielleicht einige abtörnen, ist es halt so. Ich habe es ja für mich gemacht.“

In dem Video, das RoxxyX von ihrer Tätowierung veröffentlicht hat, ruft Tätowierer Harry Weiss Schauspielerin Sophia Thomalla dazu auf, gerne für ein Helene-Fischer-Tattoo bei ihm vorbeizukommen. Und RoxxyX bietet Thomalla sogar an, ihr während der schmerzhaften Prozedur Händchen zu halten.

