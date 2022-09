„Wieder Spielerfrau“: Cathy Hummels frisch vergeben? Sie mischt Fußballspiel in den USA auf

Von: Jonas Erbas

Cathy Hummels befindet sich derzeit in den USA und dreht dort eine Dokusoap für RTLZWEI. Dabei besuchte die 34-jährige Münchnerin auch ein Fußballspiel des Los Angeles FC – und sorgte danach mit einem Post für Spekulationen...

Los Angeles – Auch nach der Trennung von BVB-Innenverteidiger und Ex-Nationalspieler Mats Hummels bleibt Cathy Hummels dem Fußball offenbar treu: Während ihres USA-Aufenthalts besuchte die Moderatorin ein Spiel des Los Angeles FC, der seit 2018 Teil der MLS, der höchsten Spielklasse des Landes, ist. Neben zahlreichen Eindrücken aus dem Stadion teilte die 34-Jährige allerdings auch einen Post mitsamt kryptischer Bildunterschrift.

Cathy Hummels besucht Fußballspiel in Los Angeles – „Spielerfrau“ streut Gerüchte

Weil Cathy Hummels derzeit eine RTLZWEI-Dokusoap in den USA dreht, verweilt die 34-Jährige bis zum 10. September in Los Angeles. Dort ging es für die Influencerin, die offiziell von 2007 bis 2022 mit Profikicker Mats Hummels liiert war, auf vertrautes Terrain: Im Banc of California Stadium durfte die hübsche Münchnerin einer Erstligapartie des heimischen Teams als VIP-Gast beiwohnen und hatte dabei augenscheinlich richtig viel Spaß.

„Bin ich wieder eine WAG? Das Spiel im Stadion von LAFC war super special“, freute sich die Freundin von Fitnessmodel Sophia Thiel nach der Partie und ließ mit ihrer Bemerkung klar Raum für Spekulationen. Das Wort ‚WAG‘ (Wives And Girlfriends) bezeichnet im Englischen nämlich eine Spielerfrau. Dass sich Cathy Hummels in der Stadt der Engel einen neuen Fußballer geangelt hat, ist allerdings unwahrscheinlich. Warum die 34-Jährige mit ihrer Bemerkung Öl ins Feuer möglicher Gerüchte gießt, bleibt unklar.

In den USA besuchte Cathy Hummels ein Fußballspiel des Los Angeles FC und kam sowohl bei den Fans als auch prominenten Gästen bestens an (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels trifft prominenten Musiker bei LAFC-Spiel – gelungener Stadion-Ausflug mit ihrem Papa

Spielerfrau hin oder her – Cathy Hummels schien bei dem Spiel zwischen dem Los Angeles FC und Real Salt Lake, welches die Heimmannschaft mit 2:0 für sich entschied, jedenfalls viele tolle Eindrücke gesammelt zu haben: Die 34-Jährige traf dort unter anderem Shavo Odadjian, Bassist der Metal-Band System of a Down, posierte mit – so Cathy Hummels‘ Behauptung – „dem größten LAFC-Fan“, der die Moderatorin sogar mit einem Klebetattoo kurzzeitig auf seiner Wange verewigte, und hielt jeden dieser Momente auch fotografisch fest.

Auch bei ihrem Papa Alfred Fischer, der seine Tochter bei ihrer USA-Reise begleitet, scheint der Ausflug ins Stadion einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.