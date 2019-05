Peter Kloeppel verschwunden? Sorge bei RTL-Zuschauern - Sender erklärt, was wirklich los ist

Seit Jahren moderiert er „RTL aktuell“. Jetzt ist Peter Kloeppel verschwunden und die Fans sind besorgt. Wo steckt er bloß? RTL klärt auf, und seine Tochter postete ein Foto.

Update vom 9. Mai 2019: Es gibt keinen Grund zur Sorge, Peter Kloeppel geht es bestens, er ist nur in New York im Urlaub und besucht seine Tochter. Das ist die Quintessenz nach den besorgten Anfragen, die RTL erreicht haben.

Spannendes Detail: Er hat seiner Tochter offenbar auch bei einem Auftritt zugeschaut. Die heißt Geena Kaye und versucht derzeit, als Sängerin in New York durchzustarten. Ein Instagram-Posting zeigt sie mit Gitarre auf der Bühne der Rockwood Music Hall. Dabei steht unter anderem: „photo creds to my dad, the og fanboi“. Ihr Papa habe also das Foto gemacht - und sie bezeichnet ihn als „Fanboi“. Peter Kloeppel zählt also wohl selbst zu den größten Fans der Gesangskünste seiner Tochter. Dass der große TV-Star für sie zum Konzert-Fotografen wird, ist eine tolle Geste.

Ab Mitte Mai ist dann Peter Kloeppel wieder in Köln im Einsatz - mit vielen neuen Eindrücken aus dem Big Apple.

Wo ist Peter Kloeppel? RTL veröffentlicht nach besorgten Anfragen eine Stellungnahme

Unser Artikel vom 8. Mai 2019:

Köln - Täglich um Punkt 18.45 Uhr besucht er die Deutschen in ihren Wohnzimmern, seit einiger Zeit ist er aber plötzlich verschwunden. „RTL aktuell“-Moderator Peter Kloeppel zählt zu den beliebtesten Nachrichtensprechern des Landes. Allerdings fehlt von dem 60-Jährigen seit Tagen jede Spur und viele Fans machen sich Sorgen: Was ist bloß mit ihm passiert?

Fans in Sorge um „RTL aktuell“-Moderator Peter Kloeppel: Sender klärt auf

Der gebürtige Frankfurter ist seit 1992 das Gesicht der Nachrichtensendung auf RTL. Es wundert also nicht, dass so viele Zuschauer bei dem Privatsender nachgefragt haben, warum Kloeppel plötzlich nicht mehr vor der Kamera steht. RTL nimmt diese Sorgen anscheinend ernst und lüftet das Geheimnis rund um den News-Mann. Der Privatsender veröffentlichte folgendes Statement auf Instagram: „Liebe Grüße erreichten uns heute Nacht von Peter Kloeppel aus New York. Dort hat er seine Tochter Geena besucht. Viele von euch hatten uns besorgt gefragt, ob es ihm gut gehe, weil er schon eine Weile nicht mehr in der Sendung zu sehen war.“

Zum Glück gibt Peter Kloeppel aus der amerikanischen Metropole Entwarnung: „Das ist wirklich nett, dass die Menschen sich um mich sorgen“, wird er von RTL auf Instagram zitiert. „Aber mir geht es tatsächlich sehr gut und ich freue mich, Mitte Mai wieder zurück in Köln zu sein!"

Die Fans des beliebten Nachrichtensprechers können also erleichtert aufatmen. Peter Kloeppel macht gerade nur Urlaub!

