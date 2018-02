47-Zentimeter-Taille reicht Sophia Wollersheim nicht! Die Fans wollen sie bremsen

Immerhin ihre Fans versuchen sie noch zu bremsen - aber ob das etwas bringt? Sophia Wollersheim verfolgt einen Plan!

Sophia Wollersheim will die schmalste Taille haben. Das erklärte sie Ende 2017 in einem Interview mit „OK!“: "Ich will die dünnste Körpermitte der Welt haben!" Die Blondine, die 2016 im RTL-Dschungelcamp den zweiten Platz belegte, reicht ihre extreme Wespen-Figur noch nicht. Zwar ließ sie sich im vergangenen Sommer vier Rippen entfernen, doch die 30-Jährige meint: Es geht noch mehr!

Darüber ließ sie nun sogar ihre Fans auf Instagram abstimmen. Sie postete in ihrer Instagram-Story ein Selfie vor dem Spiegel mit der Überlegung: „Could be tighter“ - könnte ein Stückchen enger sein. Die Fans konnten darüber mit ja oder nein abstimmen. Unglaublich: Die Körpermitte des TV-Sternchens misst schon jetzt nur 47 Zentimeter! Wie promiflash.de berichtet, zeigten die Fans der Blondine immerhin Vernunft und dachten an ihre Gesundheit. Insgesamt stimmten 79 Prozent für nein - also gegen eine engere Taille.

Ob sich Wollersheim, die Ex-Frau von Rotlicht-König Bert Wollersheim, aber von diesem Votum von einer erneuten Rippen-OP abbringen lässt, erscheint fragwürdig.

mag