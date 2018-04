Sophia Thomalla postet hüllenloses Foto im Netz - die Reaktionen der Fans sind böse

Sophia Thomalla (28) zeigt ein Foto von ihrem Hintern- und löst damit einen Shitstorm aus.

Berlin - Erst am 4. April kündigte Sophia Thomalla eine große Neuigkeit bei Instagram an: "Morgen klatsch ich euch paar News um die Ohren, die gewaltig reinhauen. Besonders optisch." Natürlich sorgte das bei ihren 864.000 Followern direkt für wilde Spekulationen: Ist Sophia vielleicht schwanger von Neu-Lover Gavin Rossdale? Zieht sie vielleicht in eine neue Stadt? extratipp.com* berichtet darüber.

Die Fans mussten sich gedulden. Als dann am Donnerstag die Antwort kam, waren nicht alle Instagram-User positiv überrascht, denn: Die große Neuigkeit ist eigentlich keine! Sophia postete stattdessen ein Pic im String, zeigt den Fans ihren blanken Hintern. Als Krönung wirbt die Königin der Provokation auch noch für Supplements (Nahrungsergänzungsmittel). Statt Hochzeit also Werbung? Einige Fans fühlen sich verar****!

Fans sauer auf Sophia Thomalla wegen Werbe-Post

Das zeigt sich besonders in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Hier sind einige Reaktionen der Thomalla-Fans.

"Schade das so eine wunderschöne Frau mit einen erstklassig Aussehen und top Körper die es überhaupt nicht nötig hat sich für die Öffentlichkeit ausziehen um Werbung zu machen. Sich dann so zeigt."

"Hintern ??? Wo denn ???"

"Und das sollen jetzt die Big News sein?"



"Bah alter ist das ekelhaft."

"Wenn man es so nötig hat ist das schon traurig"

In den letzten Wochen hat es die Moderatorin immer wieder in die Schlagzeilen geschafft. Viele Fans fragten sich nach ihrer Wette:

Matthias Kernstock

