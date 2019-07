Slip vergessen? Foto von Sophia Thomalla hat ein Nachspiel - mit üblem Spott

Posierte Sophia Thomalla auf einem Instagram-Bild ohne Höschen? Sieht fast so aus! Das Foto hat jetzt ein Nachspiel.

Update vom 27. Juli 2019: Trug Sophia Thomalla wirklich keinen Bikini-Slip? Diese Frage warf kürzlich ein Instagram-Foto auf (siehe ursprünglicher Artikel unten). Das Posting hat jetzt ein Nachspiel. Mit beißendem Spott, den Thomalla aber offenbar gut aushalten kann - schließlich trug sie das Ganze via Instagram weiter.

Ein Freund von ihr hat sich nämlich ebenfalls am Pool in Schale geworfen - in die gleiche wie Thomalla vor Kurzem. Auch bei ihm ist kein Höschen zu sehen. Dazu nimmt er auch noch ein weiteres Foto aufs Korn. Durch Klick auf die Pfeile bzw. Wischen können Sie zweimal Original und Fälschung sehen:

„Wenn du so Freunde hast, brauchste keine Feinde. @roochie3000 is killing it“, schreibt Thomalla dazu.

Auch verschiedene Promis sind schon auf die Verkackeierung aufmerksam geworden. Und stehen drauf. Bosshoss-Sänger Alec Völkel schreibt „Hahaha.... mega!“ dazu. Caroline Beil, die neuerdings auch in heißen Bikini-Fotos macht, reagiert mit drei Tränen lachenden Emojis. Und auch Jorge Gonzalez lässt die Emojis sprudeln.

Sophia Thomalla unten ohne? Foto am Pool wirft Fragen auf

Unser Artikel vom 1. Juli 2019:

Sophia Thomalla ist aktuell voll im Urlaubsstress. Nach einem Trip mit Freund Loris Karius nach Südfrankreich (Nizza) entspannt sie sich aktuell mit ihrer Mutter Simone und deren Freund Silvio Heinevetter in Portugal. Den Abflug in Berlin-Tegel dokumentierte sie mit einem gemeinsamen Instagram-Bild: „Meine Eltern freuen sich sehr auf den Urlaub zu dritt!“ Auf dem Foto schauen Thomalla senior und Heinevetter jedoch nicht unbedingt begeistert drein.

Wobei das mit den Eltern nicht ganz richtig ist. Immerhin ist Handballnationalspieler Silvio Heinevetter nicht ihr Vater, sondern der Schauspieler André Vetters. Auch eine mögliche Adoption durch Heinevetter blieb bislang unbekannt.

Aber egal. Um dieses Posting geht es eigentlich gar nicht. Vielmehr sorgt Sophia Thomalla mit einem Instagram-Bild für Diskussionen, das sie am Pool der Ferienanlage Victor's Resort Malveira Guincho zeigt. Auf dem Foto räkelt sie sich in einem roten Top (natürlich super-eng!) auf den Pool-Kacheln und hat die Augen geschlossen. Ein Nickerchen?

Was im ersten Moment wie eine Brust erscheint, die aus dem Top gehüpft ist, erweist sich beim näheren Hinsehen als Rippenbogen. Instagram-User sollten sich derweil auf eine gravierende Änderung gefasst machen. Die Plattform denkt wohl darüber nach, eine Kernfunktion abzuschaffen.

Trägt Sophia Thomalla auf diesem Bild kein Höschen?

Aber das Bild wirft noch eine ganz andere Frage auf: Trägt Sophia etwa kein Bikini-Höschen? Ihre Pose sorgt zumindest dafür, dass man kein Höschen erkennen kann. Was möglicherweise auch so geplant war. Aber mal ehrlich: Würde sie sich im Urlaub mit den „Eltern“ und vor anderen Badegästen einfach so unten ohne präsentieren? Würde es da nicht eine gewaltige Standpauke von Mama Simone hageln? Wobei: Die ist ja von ihrer Tochter doch so manchen Tabubruch gewohnt...

Sophia Thomalla kommentiert das Pool-Bild mit dem Hashtag #ootd. Das bedeutet „Outfit of the day“ (auf Deutsch: „Outfit des Tages“). Jetzt sind wir in Sachen Höschen aber noch immer nicht schlauer.

She's back: Endlich postet Sophia Thomalla wieder heiße Bikini-Bilder

Die Fans scheint das ohnehin nicht zu interessieren. Ihnen fällt etwas ganz anderes auf: Nämlich, dass Sophia Thomalla auf dem Bild mega-dünn wirkt. So kommentiert eine Userin: „Kind iss was - würde ich jetzt zu meiner Tochter sagen“.

Ein anderer Follower meint: „Sieht nicht schön aus. Gehe mal ordentlich Essen. Dein Brustkorb ist viel zu weit raus. Du bist wirklich wunderschön aber etwas zu dünn.“

Und ein weiterer User rät ihr zum erhöhten Kalorien-Konsum: „Du brauchst irgendwas mit Bratkartoffeln und Fleischberge. Zweimal die Woche Minimum...“

Dann gibt es noch ein paar Follower, denen die Mager-Kritik an Sophia Thomalla grundsätzlich auf die Nerven geht: „OMG! Dass sich Menschen über anderen Figuren immer aufregen müssen! Ist man schlank, ist es nicht okay. Hat man mehr auf den Rippen, heißt es auch, man ist zu fett.“

Die „Iss doch was!“-Kommentare beantwortet Sophia Thomalla mit einem weiteren Bikini-Bild, auf dem sie ihren gertenschlanken Body präsentiert. Dieses Mal ist der Bikini aber schwarz. Und ein Höschen trägt sie ebenfalls - unverkennbar.

