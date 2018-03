So sieht Sophia Thomalla nicht mehr aus - und erntet Spott für ihren neuen Look

Sophia Thomalla hat einen neuen Look. Bei den meisten ihrer Fans kommt die krasse Typveränderung gar nicht gut an.

Berlin - Ist das wirklich noch Sophia Thomalla (28)? Auf ihrem neuesten Instagram-Foto ist die Moderatorin kaum zu erkennen: blondierte Haare statt brünetter Mähne, hochgeschlossener Pulli statt ihrem gewohnt offenherzigen Look. Ihre Fans sind wenig begeistert. „Die Strähnen sind mega schlecht gemacht und das Blond auch. Solche Strähnen hat man in den 90ern gemacht“, lästert ein Fan. „Die braunen Haare waren viel besser“, findet ein anderer.

Viele Fans haben aber auch noch einen ganz anderen Verdacht: „Erster Gedanke: GWEN!“, kommentiert eine Followerin. „Erinnert an Gwen Stefani“, stimmt eine andere zu. „Aber an Gwen Stefani kommst du nie ran“, findet ein anderer. In der Tat ist eine Ähnlichkeit mit der 48-jährigen US-Sängerin, deren Ex-Mann Gavin Rossdale (52) Thomalla gerade datet, unverkennbar. Neuer Mann, neue Frisur?

