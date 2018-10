„Peinlich“, „geschmacklos“: Sophia Thomalla zeigt Halloween-Kostüm - geht sie damit jetzt zu weit?

Sophia Thomalla hat ein Foto von ihrem Halloween-Outfit auf Instagram gepostet. Ihre Fans finden die Verkleidung ziemlich daneben.

München - Nun ja, keiner erwartet wohl leise Töne von Sophia Thomalla (28). Doch in diesem Fall geht die Moderatorin wohl eindeutig zu weit. Was ist passiert: Sophia Thomalla hat ein Foto auf ihrem Instagram-Account gepostet.

„Ich bin mir ziemlich sicher über mein Halloween Outfit dieses Jahr...“, schreibt Sophia Thomalla zum Post und setzt am Ende ein Bananen-Emoji. Klingt eigentlich harmlos. Aber das Foto hat es in sich. Auf dem Bild ist eine wasserstoffblonde Perücke, ein Karohemd, ein weißes Top und ein knallroter Lippenstift zu sehen.

Kostüm von Sophia Thomalla erinnert an Gwen Stefani

Ganz klar: Das Outfit erinnert an Gwen Stefani. Und genau deswegen kommt dieser Post bei den Follower überhaupt nicht gut an. Sophia Thomalla ist nämlich seit fast einem Jahr mit Musiker Gavin Rossdale (50) liiert, dem Ex von Sängerin Gwen Stefani. Damit alle über den aktuellen Liebes-Status von Thomalla informiert sind, sendete Sophia Thomalla kürzlich Liebesgrüße in einem Hauch aus Nichts - und machte damit sogar Til Schweiger wuschig.

Warum schießt Sophia Thomalla gegen Gwen Stefani?

Sophia Thomalla hat bekanntlich eine große Klappe. Doch dieser Scherz geht nach hinten los: „Einfach nur geschmacklos“, „Peinliche Aktion! Sich über die Mutter der Kinder vom Freund lustig zu machen“ und „respektlos“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Während Sophia Thomalla (954.000 Follower auf Instagram, Stand 2.10.2018) mit schlechten Witzen auf sich aufmerksam macht, wirbt Gwen Stefani (8,1 Millionen Follower auf Instagram, Stand 2.10.2018) übrigens für ihr neues Weihnachtsalbum. Und apropos Weihnachten: Wir dürfen gespannt sein, wie Sophia Thomalla das Fest der Liebe verbringt.

ml