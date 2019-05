Fitness-Bloggerin Sophia Thiel schockt ihre Fans mit einem neuen Foto. Es zeigt ihren wirklich extrem trainierten Körper.

Update vom 11. Mai 2019: Auch im Mai zeigte sich Sophia Thiel wieder deutlich verändert.

Update vom 27. Februar 2019: Sophia Thiel hat ihre Fans mit einem neuen Foto erfreut. Es zeigt die Fitnessbloggerin in engen Leggings und knappem Oberteil. Deutlich zu sehen darin ihr extrem durchtrainierter Körper. Den Fans geht der Körperkult offenbar allmählich zu weit. „Fand dich vor einigen Monaten echt mega attraktiv und weiblich. Weiß nicht, was du alles zu dir nimmst... aber deine Weiblichkeit geht definitiv verloren. Schade“, schreibt ein Fan. „Na, jetzt schaust schon fast wie ein Mann aus“, kommentiert ein weiterer. „Sieht echt nicht mehr schön aus! Hör mal bisschen auf“, ein weiterer.

Update vom 03. Januar 2019: Fitness-Bloggerin Sophia Thiel schürt mit einem neuen Instagram-Posting Zweifel an ihrer Authentizität. Das Bild ist eine Collage aus drei Fotos, die laut Thiel alle aus dem Jahr 2018 stammen sollen. Darauf zu sehen ist die Work-out-süchtige Münchnerin in drei sehr unterschiedlichen Körperstadien. Von soft über knackig konturiert bis sportlich definiert. Wie macht sie das bloß?

Die 23-Jährige behauptet felsenfest, ihr Körper sei ausschließlich das Ergebnis disziplinierten Trainings und gesunder Ernährung. Doch zwei ihrer männlichen Follower nehmen ihr das nicht ab und entladen ihren Unmut über Thiels Posting so dann auch in der Kommentarspalte. So ätzt ein User: „Sie nimmt knapp 20 kg ab mithilfe von bestimmten Sachen und abmagern und jetzt ist sie ein Star, andere nehmen 60 kg eigenständig ab ohne Hilfe und keinen interessiert es.“ Ein weiterer Kritiker, schreibt in brachialem Deutsch: „Wachstumshormone sind gut und nicht vergessen mit Testosteron zu mixen damit richtig trocken wird und ahnungsloser hier denken du trainierst hart, sei ehrlich uns sag den Leuten die ganze Wahrheit.“

+ Sophie Thiel Körpertransformation(en) 2018: Alles nur diszipliniertes Training und gesunde Ernährung, oder Trickserei mit Hormonen und anderen Mittelchen? © screenshot pumping.sophia.thiel/Instagram.com

Video: Sophia Thiel - harte Kritik ihrer Fans wegen Werbung & Aldi

Lesen Sie hier auf tz.de*: Fitness-Legende muss schließen

Zufall oder Absicht: Sophia Thiel erinnert an deutschen Superstar

Fitness-Bloggerin und YouTuberin Sophia Thiel postet zwei neue Bilder auf Instagram - und zeigt sich von einer ganz neuen Seite. Sie sieht so verändert aus, dass die Fans kaum glauben können, dass sie es ist: „Wer ist das?“ und „Habe dich gar nicht erkannt“-Kommentare reihen sich unter dem Bild aneinander.

Auch interessant: Adrienne Koleszar: „Hört auf mir zu sagen, ich sei nicht die schönste Polizeibeamtin“

"Wie Helene Fischer": Fans wundern sich über Veränderung bei Sophia Thiel

Die meisten User sind von dem neuen Look begeistert: „Wow eine neue Persönlichkeit! Super!“, „ Wooooooow, was ist denn mit dir passiert?!?!?!? Ein echter Vamp“, „Das ist echt krass. Hab dich beinahe nicht erkannt. Du siehst ja aus wie ein Hollywood Star“ und „Vom hübschen Mädchen zur schönen Frau“ sind nur einige der Meinungen der Fans zu den Bildern.

"Wie Helene Fischer": Fans wundern sich - Sophia Thiel total verändert

Doch die User erkennen sogar eine Ähnlichkeit zu einem anderen Star: „Helene Fischer?“, lautet eine Frage zu dem Bild. Und auch andere scheinen die Meinung zu teilen: „Wie Helene Fischer“ sehe Sophia Thiel mit ihrem neuen Look aus.

Auch Negativ-Kommentare gibt es natürlich - nicht jedem gefällt der neue Style der 24-Jährigen: „Oh mein Gott. Sei doch einfach du selbst“, schreibt beispielsweise ein User.

Lesen Sie auch: Sophia-Thiel-Kollektion: Jetzt hat Aldi neuen Ärger am Hals

Sophia Thiel machte sich lange rar - und taucht jetzt deutlich verändert wieder auf

lr

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Zentralredaktionsnetzwerks