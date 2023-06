Trennung, Auszug, Urlaub: Sophia Thiel hat sich von ihrem Freund Raphael getrennt

Von: Florian Schwartz

Teilen

Ab nach Mallorca – aber alleine! Nach dreieinhalb Jahren Beziehung gab Influencerin Sophia Thiel jetzt ihre Trennung von Freund Raphael bekannt.

Mallorca – Ihre Verbindung bezeichneten Sophia Thiel (28) und Raphael Birchner (26) einst wie „Arsch auf Eimer“. 2019 hatten sich die Fitness-Influencerin und der Tech-Start-up-Unternehmer ineinander verliebt. Lange hatten sie ihre Beziehung geheim gehalten. Erst letztes Jahr folgte bei der „Herz für Kinder“-Gala der erste gemeinsame Auftritt in der Öffentlichkeit. Doch nun ist Schluss, wie Sophia jetzt in ihrer Instagram-Story verriet.

Sophia Thiel hatte das Liebes-Aus bereits angekündigt

Bereits die Ankündigung zu ihrer neuen Podcastfolge „4 Brüste für ein Halleluja“ mit Moderatorin Paula Lambert (49) ließ die Fans der Influencerin aufhorchen. „Die letzten Wochen und Monate waren alles andere als einfach für mich. Ich muss mich jetzt erst mal sortieren und den Kopf frei kriegen“, kommentierte Sophia Thiel in den sozialen Netzwerken. Gestern (12. Juni) ist die blonde Fitness-Expertin schließlich in den Mallorca-Urlaub geflogen – allerdings alleine. Heute meldete sie sich in ihrer Instagram-Story persönlich aus ihrem Urlaubsort bei ihren Fans zu Wort und bestätigte ihr Liebes-Aus von „Rapha“.

Sophia Thiel: Diese Fotos zeigen ihre atemberaubende Verwandlung Fotostrecke ansehen

„Ja, Rapha und ich haben uns getrennt“, verkündete Sophia sichtlich bewegt in einem Instagram-Video und erklärte weiter, „deswegen waren die letzten Wochen und eigentlich auch Monate für emotional sehr, sehr schwierig“. Auf weitere Details zu den Trennungsgründen wollte die Influencerin allerdings nicht eingehen. „Sagen wir so, man hat sich über die Zeit hinweg auseinanderentwickelt.“

Sophia Thiel: Der Umzug nach Berlin soll einiges verändert haben

Sophia hatte Raphael 2019 während ihrer „schwierigsten Phase“ kennengelernt. Die Fitness-Bloggerin hatte beruflich über Jahre hinweg ordentlich Gas gegeben. Als sie einen Burn-out erlitt und sich eine Social-Media-Auszeit nahm, gab Raphael ihr Halt. Schnell verliebten sich die beiden ineinander. Während des Corona Lockdowns 2020 zogen sie in München zusammen. Später bezogen beide eine gemeinsame Wohnung in Berlin, die Sophia 2023 dann sogar auf ihrem YouTube-Kanal vorstellte.

Sophia Thiel bestätigt Trennungsgerüchte von ihrem Raphael auf Instagram. Während sie sich eine Auszeit auf Mallorca nimmt, soll er schon den Auszug planen. © instagram.com/sophia.thiel & IMAGO / Future Image

„Ja, man denkt immer, dass man seinen Deckel für den Topf gefunden hat“, erklärt Sophia in dem Video weiter. Jedoch hatte der Umzug nach Berlin einige Veränderungen mit sich gebracht. „Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft“, fügt die 28-Jährige ihrem Posting schriftlich hinzu. Die Trennung war laut Sophia aber für beide „die beste Entscheidung“, die getroffen werden konnte. Wie bild.de aus dem Umfeld von Sophia erfahren hat, soll Raphael bald ausziehen.

Sophia Thiel macht gerade schwere Zeiten durch. Nicht nur privat. Auch für ihre Instagram-Auftritte muss die 28-Jährige gerade viel Kritik einstecken. Verwendete Quellen: instagram.com/sophia.thiel, bild.de