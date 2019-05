Sophia Thiel war lange verschwunden - Jetzt taucht sie deutlich verändert wieder auf

So kennt man Sophia Thiel. Mit diesem Foto wurde im Mai 2018 auf ihre Aldi-Kollektion aufmerksam gemacht.

Fitness-Star Sophia Thiel macht sich derzeit rar bei Instagram. Umso verblüffender sind nun Fotos aus Düsseldorf. Ist sie es wirklich?

Düsseldorf - Sophia Thiel (24) zählt zu den berühmtesten Fitness-Stars Deutschlands. Sie kooperierte bereits mit Aldi, ihre Instagram-Seite kommt auf satte 1,3 Millionen Follower, ihre Facebook-Seite ebenfalls. Insofern ist es natürlich ein Hammer für Fans, wenn sie ihr Idol plötzlich kaum mehr wiedererkennen.

Bei Instagram machte sich Thiel zuletzt rar, sehr rar. Erst zwei Bilder hat sie an den ersten zehn Mai-Tagen gepostet - beide wirken wie Archivfotos, der neueste weist auf eine bezahlte Partnerschaft hin und zeigt Sophia Thiel, wie man sie eigentlich kennt.

Am Donnerstag, 9. Mai gab es dann gleich zwei öffentliche Auftritte: eine Autogrammstunde in den Düsseldorf Arcaden mittags sowie die Verleihung des „Deutschen Parfumpreises – Duftstars“ am Abend.

Sophia Thiel verändert - Fans wundern sich

Das Einkaufszentrum postete ein Foto, das Thiel mit mehreren Mitarbeitern zeigt. Eine Reaktion folgt prompt. „War die nicht mal dünner?“, heißt es darunter. „Schön, mal ein aktuelles Foto von Sophia zu sehen. Sie braucht sich nicht zu verstecken! Ich hoffe, sie lacht bald auch wieder“, schreibt eine andere Anhängerin.

Ihr Anblick überraschte aber. Sophia Thiel, die sonst so muskulös und schlank daherkommt - manche mögen sagen ZU schlank - wirkte deutlich kurviger als sonst. Das steht ihr prächtig, sorgt aber allemal für Verwunderung.

Am Abend hielt sich Sophia Thiel dann laut Express nicht allzu lange auf dem Roten Teppich auf, wurde aber dort natürlich dennoch fotografiert. Auf Express.de sehen Sie ein Bild.

Zu viel Werbung! Fans werden gehässig zu Sophia Thiel

Mancher Instagram-Fan wird dieser Tage sowieso gehässig zu Sophia Thiel. Grund: wenig Aktuelles, wenig Persönliches, viel Werbung! „Dein Profil hat sich sehr verändert . Nur noch Werbung, schade!“, heißt es. Und: „Ich bin raus, kommt nur noch Werbung hier.“

Eine Followerin schreibt etwas kryptisch, aber umso böser: „Vielleicht solltest du dich etwas mehr mit der Körper-Anatomie beschäftigen, denn davon hast du keine Ahnung es hat schon seinen Grund, weshalb du ständig unter Jo-Jo-Effekten leidest.“

Zudem wird spekuliert: „Wenn es tatsächlich daran liegen sollte, dass sie sich in der Massephase befindet und sich so nicht zeigen möchte, dann finde ich das mehr als lächerlich! Durch ihre Fans ist sie dahin gekommen, wo sie jetzt steht und da finde ich es nur mehr als fair, mit seinen Fans auch mal Klartext zu sprechen, ansonsten hat man nämlich ganz schnell keine mehr.“

Sophia Thiel hat immer wieder wundersame Veränderungen vollzogen. Die größte: Sie mauserte sich von der etwas fülligeren Schülerin zum Fitness-Vorbild.

Ihre neue Wandlung macht die 24-Jährige nur noch sympathischer. Auch der Express ist begeistert von der „neuen“ Sophia Thiel: „Der Fitness-Star sah super schön aus“, heißt es bei den Kollegen.

Deutlich verändert war dieser Tage auch Sylvie Meis zu sehen - ihre Fans hatten einen Verdacht.

