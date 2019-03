Sonya Kraus moderiert in hautengem Kleid - das zeigt mehr als gewollt

Eine pikante Kleiderpanne leistete sich Sonya Kraus beim Hessischen Rundfunk. Das Kleid der Moderatorin zeigte mehr, als beabsichtigt war. Die Panne war ihr selbst bewusst.

München - Das war wirklich eine Kleider-Panne, die Moderatorin Sonya Kraus sich am Montag geleistet hat. Die 45-Jährige, die den meisten wohl noch aus ihrer Zeit bei ProSieben bekannt sein dürfte, trug bei ihrem neuen Arbeitgeber ein eng anliegendes, rotes Kleid, das weniger verdeckte, als es eigentlich sollte. Und das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Kraus, die über zehn Jahre lang die Zuschauer als Moderatorin der Clipshow „talk talk talk“ begrüßen durfte, ist mittlerweile beim Hessischen Rundfunk tätig und steht für das Magazin „Maintower“ vor der Kamera. Klar also, dass die kecke Blondine sich hier einer seriöseren Garderobe bedienen muss, als noch beim Privatsender ProSieben.

„Nippelalarm“ bei Sonya Kraus - Moderatorin kann darüber lachen

Es war also schon ein kleiner Fauxpas, dass eben jenes rote Kleid für die Zuschauer einen Blick auf die rechte Brustwarze der Moderatorin zuließ. „Nippelalarm“ schrieb die 45-Jährige, kaschiert mit einem lachenden Smiley, zu einem Video auf Instagram, in dem sie ihren Fans ganz offen von dem Missgeschick erzählt.

+ Die Moderatorin nimmt es mit Humor. Sonya Kraus und ihr modischer Fauxpas. © Instagram/sonyakraus

"Hey meine Lieben. Ja, so enge Kleider sind ja schon was Schönes. Aber wir haben da ein kleines Problem", stellt die Moderatorin in dem kurzen Videoclip fest und deutet dabei auf ihre Brüste. Doch Kraus nimmt die Situation mit Humor und hat auch sofort eine Lösung parat.

Sonya Kraus hat die Lösung gleich parat: „Wieder ein anständiges Mädchen“

"Und da hat mir die liebe Stylistin vom HR das gebracht", führt die Blondine weiter aus und hält einen blütenförmigen Aufkleber vor die Kamera-Linse, mit dem sie das Problem in den Griff bekommen kann.

An der richtigen Stelle angebracht, kaschiert der Aufkleber die Problemstelle und sorgt dafür, dass die Zuschauer sich voll und ganz auf den Inhalt der Sendung konzentrieren können und nicht abgelenkt werden. "Tatatata – man sieht nichts. Und ich bin wieder ein anständiges, nicht erregtes Mädchen", witzelt Kraus zum Abschluss des Videos.

