Model-Sensation: Deutschland hat einen neuen Victoria's Secret Engel - und der ist verdammt heiß

Vergangene Woche ließ sie auf ihrem Instagram-Account die Bombe platzen: Das erst 23 Jahre alte Model Lorena Rae darf dieses Jahr bei der legendären Fashion-Show von Victoria's Secret mitlaufen. So heiß ist Deutschlands neuer Engel.

Diepholz - Was für eine Model-Sensation! Die 23-Jährige Lorena Rape, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen „Lorena Rae“, aus Diepholz bei Bremen hat es geschafft: Wie nordbuzz.de* berichtet darf sie dieses Jahr bei der weltberühmten Show des amerikanischen Mode-Labels "Victoria's Secret" laufen. Ein Vertrag mit dem Lingerie-Label "Victoria's Secret" gehört zu den begehrtesten Jobs der Branche. Das Besondere: Die Models tragen neben feinster Wäsche und Badebekleidung auch Engelsflügel in verschiedenen Varianten und Größen - das Markenzeichen von Victoria's Secret.

Deutschlands neuer Victoria's Secret Engel Lorena Rae steigt in Heidi Klums Fußstapfen

+ Diese Augen! Lorena Rae passt perfekt in den Model-Olymp von Victoria Secret © Screenshot Instagram/Lorena

Wer wie Lorena Rae in den Olymp der Victoria's Secret Engel berufen wird, kann sich spätestens jetzt sicher sein, den ganz großen Karriere-Durchbruch geschafft zu haben. Die 23-Jährige aus Diepholz in Niedersachsen darf sich ab sofort zur Crème de la Créme der Model-Branche zählen und tritt in die Fußstapfen von Stars wie Heidi Klum (45), oder Toni Garrn (26). Doch wer ist das heiße Model aus Diepholz bei Bremen?

Deutschlands neuer Victoria's Secret Engel Lorena Rae: Das ist das heiße Model aus Diepholz

+ Heiß,heißer, Lorena: Das junge Model tritt jetzt in die Fußstapfen von Heidi Klum und Co. © Screenshot Instagram/Lorena Lorena Rae misst stolze 1,80 Meter, besitzt die Traum-Maße 86 - 66 - 92 und kommt aus Diepholz bei Bremen. Um ihre internationale Karriere zu pushen, zog die heiße 23-Jährige Anfang 2017 nach New York. Im Gegensatz zu vielen anderen Kolleginnen konnte sie ihren Traum vom Leben als erfolgreiches Model verwirklichen: Unter anderem arbeitete sie für die legendäre "Sports Illustrated" und die Modemarke Hugo Boss. Den Moment, in dem Lorena Rae davon erfuhr, dass sie die Vicotria's Secret Flügel tragen darf, teilte sie direkt mit ihren 1,1 Millionen Followern auf Instagram: "Ich muss mich alle fünf Minuten kneifen", beschrieb die brünette Schönheit ihren Freudentaumel.

Deutschlands neuer Victoria's Secret Engel Lorena Rae: Bekannt dank Leonardo DiCaprio?

+ Die 23-Jährige aus Diepholz bei Bremen passt zu100 Prozent in Leonardo DiCaprios Beuteschema. © Screenshot Instagram/Lorena

Schon vor ihrem Victoria's Secret-Engagement schaffte es Lorena Rae in die Schlagzeilen: Nachdem man das heiße Model 2017 beim Radfahren mit Schauspieler Leonardo DiCaprio (43) gesichtet hatte, rankten sich Gerüchte um eine mögliche Affäre der 23-Jährigen mit dem Hollywood-Star. Ins Beuteschema von Leonardo DiCaprio würde Deutschlands neuer Victoria's Secret Engel auf jeden Fall passen.

Deutschlands neuer Victoria's Secret Engel Lorena Rae: So hält sie ihren heißen Body in Form

Man mag es kaum glauben, aber Deutschlands neuer Victoria's Secret Engel Lorena Rae ist ein Sportmuffel. Das verriet sie in einem Interview mit der Zeitschrift "Jolie". Zwar radelt sie inzwischen nicht mehr mit Leonardo DiCapri, dafür gibt sie aber alleine Vollgas: "In New York mache ich gerne Spinning-Classes oder Box-Workouts", berichtet die 23-Jährige aus Diepholz bei Bremen. Wo andere Models zwei mal am Tag ihren Körper straffen und schwitzen, schleppt sich Lorena Rae "nur" alle zwei Tage zum Sport. "Ich gehe ins Gym oder zu meinem Personal Trainer ‑ und das, obwohl ich eigentlich ein Sportmuffel bin. Zum Glück motivieren mich meine Mädels immer wieder aufs Neue“, gesteht die heiße Brünette im Interview mit Jolie. Ihrem Traum-Körper sieht man das nicht an.

