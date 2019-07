Simone Ballack: Im Bikini am Pool - überraschend privates Video

Simone Ballack, die Ex-Frau von Michael Ballack, erfreut ihre Fans mit einem ganz besonderen Video: Es zeigt die ehemalige Spielerfrau am Pool.

Update vom 3. Juli: Simone Ballack verbringt einen gechillten Tag am Pool mit Freunden - und lässt alle Welt daran teilhaben. Auf ihrer Instagram-Seite postet die Ex-Frau von Michael Ballack ein überraschend privates Video. Der Clip ist leicht unscharf gehalten, sodass sich nicht allzu viele Details erkennen lassen. „Homesweethome“, „friend“ und „pooltime“, summer“ und „friends“, schreibt sie dazu. Der Hashtag „Drohne“ lässt Rückschlüsse darauf zu, wie das Video entstanden sein könnte.

Simone Ballack zeigt auf Foto ihre Kinder: Bemerkenswert, wie ein Sohn Michael Ballack ähnelt

News vom 19. Juni: München - Manche Erinnerungen an den Ex wird man auch durch eine Scheidung nicht los. Simone Ballack (43) ist nicht mehr mit dem ehemaligen FC-Bayern-Spieler Michael Ballack (42) verheiratet. Der aktuelle Mann an ihrer Seite ist ihr Jugendfreund Andreas Mecky, den sie Anfang Mai auf dem Standesamt in Wolfratshausen geheiratet hat. Doch zusammen mit ihrem prominenten Ex hat sie drei Kinder.

Bilder von den Jungs zeigt die Ex-Spielerfrau selten, umso interessanter, dass sie es nun tut. Auf Instagram postete Simone Ballack ein Foto, das sie mit ihren Söhnen Louis (17), Emilio (16) und Jordi (14) zeigt. Alle drei tragen Jeans und ein weißes Hemd. „Sooooo proud“, schreibt sie dazu. „Stolz auf meine Jungs.“

Die Fans sind begeistert. „Alle drei wunderschön“, schreibt einer. „Wunderschönes Foto“, ein anderer. Auch TV-Moderatorin Mareile Höppner kommentiert: „Freu mich für euch“. Ein weiterer Follower hat noch einen ganz besonderen Kommentar parat: „Wow, Emilio sieht aus wie sein Vater.“ Wie gesagt: Manche Erinnerungen wird man einfach nicht los ...

Auch Veronica Ferres zeigt nun zum ersten Mal ihre Tochter auf Instagram und die sieht ihr richtig ähnlich. Die Schauspielerin gratuliert ihr zum 18. Geburtstag und zum Schulabschluss.

