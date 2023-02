„Du hast was mit meiner Frau“: WhatsApp-Chat von Oliver Pocher und Silbereisen veröffentlicht

Hat Florian Silbereisen etwa Oliver Pocher die Frau ausgespannt? Ein merkwürdiger Chat zwischen dem Schlagerstar und dem Komiker wirft Fragen auf – lässt sich am Ende aber ganz einfach erklären!

Bali – Gibt es Ärger im Paradies? Aktuell befinden sich Oliver Pocher (45) und seine Amira (30) auf der Urlaubsinsel Bali, doch hinter den Kulissen scheint sich Ärger anzubahnen – zumindest auf den ersten Blick! Denn niemand Geringeres als Florian Silbereisen (41) bekam von dem Comedian via WhatsApp nun eine wütende Nachricht.

Verdächtiger Chat zwischen Oliver Pocher und Florian Silbereisen aufgetaucht – „Du Schwein!“

Oliver Pocher hat sich in den vergangenen Jahren schon mit etlichen Stars angelegt, darunter Vollzeit-Influencerin Anne Wünsche (31), Ex-Tennis-Profi Boris Becker (55) oder Deutschrap-Ikone Sido (42). Nun muss auch Schlagerstar Florian Silbereisen dran glauben, doch diesmal hat der vermeintliche Streit einen weitaus weniger ernsten, dafür nicht minder überraschenden Hintergrund.

„Du hast doch was mit meiner Frau, du Schwein!“, fuhr Oliver Pocher den Volksmusiker via WhatsApp an. Doch statt sich zu verteidigen, entgegnete Florian Silbereisen ganz cool: „War geil.“ Eine Schmach, die der Komiker nicht auf sich sitzen lassen kann: „Ich komme jetzt nach Bali“, drohte er dem 41-Jährigen im Chat, wie ein entsprechender Screenshot, den Pocher am späten Mittwochabend (22. Februar) bei Instagram teilte, belegt. Fremdgegangen ist Amira allerdings nicht. Denn auf den Nachrichtenverlauf können sich nur diejenigen einen Reim machen, die die wahren Hintergründe kennen.

Liebesdrama auf dem ZDF-Traumschiff – Florian Silbereisen und Oliver Pocher geraten aneinander

Auf Bali wird aktuell nämlich eine neue Folge des ZDF-Traumschiffs gedreht. Dort gibt Florian Silbereisen bekanntlich seit 2019 als Kapitän Max Parger den Ton an – und soll in der Serie nun auf ein handfestes Liebesdrama zusteuern: Wie bild.de berichtet, verguckt sich der Traumschiff-Kapitän diesmal nämlich ausgerechnet in eine verheiratete Passagierin (Wanda Perdelwitz, 39). Deren Ehemann kann den Flirt des Seemanns allerdings logischerweise ganz und gar nicht gutheißen. Verkörpert wird dieser von Oliver Pocher, der sich demnach aktuell für Dreharbeiten im Indischen Ozean befindet.

Damit wird klar: Bei dem seltsamen WhatsApp-Verlauf geht es nicht um Amira, sondern vielmehr um einen Handlungsstrang der neuen Traumschiff-Folge. In dieser wird übrigens auch Oliver Pochers ‚echte‘ Frau auftreten. Bereits vor wenigen Wochen hatte sie in ihrem „Die Pochers“-Podcast verraten, dass man ihr eine Rolle in der ZDF-Serie angeboten habe. Hier und da zankt das Paar dennoch: Dass Amira Freunden zehntausende Euro geliehen hat, kritisierte Oliver Pocher zuletzt als „total beschissen“. Verwendete Quellen: instagram.com/oliverpocher, bild.de