Ohne Anna-Carina? Stefan Mross mit Melissa Naschenweng bei Florian Silbereisens Show

Von: Julia Hanigk

Florian Silbereisen zeichnet im Oktober neue Schlagershows auf. Neben Helene Fischer gab nun auch Melissa Naschenweng ihre Teilnahme bekannt. Stefan Mross hält es vage.

Leipzig – Florian Silbereisen (41) zeichnet im Oktober gleich zwei große Schlager-TV-Events auf. Am 21.10.2022 steht er für „Das große Schlagerjubiläum“ vor der Kamera, direkt am nächsten Tag (22.10.2022) für „Der große Schlagerabschied“, das Goodbye von Jürgen Drews (77). Welche Stars genau in den Shows auftreten, ist noch nicht final geklärt – die Fans sind aber sicher, dass Stefan Mross (46) beim „Jubiläum“ von der Partie sein wird.

Geheimnis um „Schlagerjubliäum“-Teilnahme von Stefan Mross – Kommt er? Was ist mit Anna-Carina Woitschak?

Zu Florian Silbereisens 100. „Schlagerjubiläum“ als Moderator der „Feste“-Reihe hieß es auf Instagram vom Veranstalter Semmel: „Zu Gast sind natürlich viele Stars, die ihn in den bisherigen 99 Shows begleitet haben“. Darunter sind offenbar Roland Kaiser (70), Andreas Gabalier (37), Ross Antony (48), die Kelly Family, Jürgen Drews und Helene Fischer (38). Mit seiner Ex Fischer steht Silbereisen also wieder gemeinsam auf der Bühne, die beiden sind sich noch eng verbunden.

Der „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross teilte auf Facebook indes eine wichtige Nachricht mit seinen Fans: „Wichtige News: Aufgrund einer wichtigen Fernseh-Produktion gibt es Änderungen im Tourplan. Das Konzert am Fr., 21.10.2022 in Grafenrheinfeld wird verschoben auf Mo., 31.10.2022“, heißt es dort.

Melissa Naschenweng bei Florian Silbereisens „Schlagerjubiläum“

Die Follower sind sich daher einig: Der Schlagerstar wird bei Florian Silbereisen auftreten! Eine direkte, öffentliche Zusage gab es aber bisher nicht – ebenso wurde Mross‘ Frau Anna-Carina-Woitschak (29) nicht erwähnt. Ihre Teilnahme ist ungewiss. Melissa Naschenweng (32) verkündete ihre Teilnahme beim „Schlagerjubiläum“ dagegen direkt in ihrem Livestream und machte Spekulationen damit direkt vorab ein Ende.

Florian Silbereisen im Quoten-Duell mit Thomas Gottschalk Am 19. November ist Florian Silbereisens nächste „Schlager oder N!xxx“-Ausgabe geplant, die auf MDR ausgestrahlt wird. Der Schlagerstar tritt dabei aber in harte Konkurrenz: Parallel ist auf ZDF auch die nächste Ausgabe von „Wetten, dass...?“ mit Thomas Gottschalk aus Friedrichshafen geplant. Ob er bestehen kann? Die letzte Livesendung der Gottschalk-Show lockte im November 2021 rund 13,8 Millionen Menschen vor die Bildschirme (Zahl: dwdl.de).

Zum „Schlagerabschied“ kommen, neben Jürgen Drews selbst, Roland Kaiser, Maite Kelly, Ben Zucker, Mickie Krause und Thomas Anders. Änderungen behält sich der Veranstalter für beide Aufzeichnungen vor.

Florian Silbereisen ist bald auch wieder mit neuen Folgen vom „Traumschiff“ auf ZDF zu sehen. Er könnte damit grandiose Quoten abräumen, da die Ausstrahlung direkt nach einem Top-Event erfolgt. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, facebook.com/mross.stefan, Semmel, dwdl.de