Iris Klein veröffentlicht geheime Nachricht von Peter: Er will sie zurück

Von: Sarah Wolzen

Kommen Iris und Peter Klein doch wieder zusammen? Die Katzenberger-Mutter veröffentlicht nun eine private Nachricht, in der ihr Mann beteuert, sie noch zu lieben.

Mallorca – Zuletzt sah es so aus, als hätte sich der Sturm um Iris Klein (55), Mann Peter (55) und dessen vermeintliche Dschungelcamp-Affäre Yvonne Woelke (41) etwas gelegt. Iris und Peter wollten eigentlich keine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit mehr waschen. Eigentlich, denn nun meldet sich die Mutter von Daniela Katzenberger plötzlich zurück – und zeigt eine geheime Nachricht ihres Noch-Ehemannes, in der dieser beteuert, sie noch zu lieben.

Ist die Ehe von Iris und Peter Klein wirklich am Ende?

Peter hat eine Affäre mit Yvonne Woelke zwar immer bestritten, dass er sich in die „Verbotene Liebe“-Darstellerin verliebt hatte, gab er jedoch irgendwann zu. Viele fragten sich deshalb, weshalb Iris immer wieder erklärte, dass sie ihrem Ehemann verzeihen und an der Beziehung festhalten wolle.

Dafür liefert die 55-Jährige jetzt eine Erklärung. „Ihr fragt mich alle, warum zur Hölle habe ich mir noch Hoffnungen gemacht, dass da überhaupt noch irgendwas funktioniert“, so Iris in ihrer neuesten Instagramstory. „Kann ich euch zeigen“, erklärt sie und zeigt einen Screenshot aus einer privaten Nachricht von Peter. Darin schreibt dieser: „Schatz... bitte mach dich nicht verrückt und denke, alles ist vorbei... das ist es nicht.“ Peter bittet um etwas Zeit und wünscht sich einen Neubeginn, sobald die Lage sich etwas beruhigt hätte.

Kommen Iris und Peter Klein doch wieder zusammen? © Instagram: iris_klein_mama_ & peterklein_official

Von wegen Yvonne: Peter macht Iris Liebeserklärung

Aus den immer noch währenden Gefühlen für seine Frau macht Peter keinen Hehl, ganz im Gegenteil. Er beteuert Iris seine Liebe: „Ich liebe dich noch immer und diese Liebe kann ich auch nicht abstellen...sie ist einfach da.“ Über Yvonne verliert er in der ganzen Nachricht kein Wort.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Peter lässt die Veröffentlichung dieses Chats natürlich nicht unkommentiert. In seiner Instagramstory geht der gelernte Maler und Lackierer, der jetzt eine Karriere als Kneipensänger in Hamburg anstrebt, auf die Nachricht ein. Er gibt zu, die Nachricht geschrieben zu haben, erklärt jedoch, dass diese bereits einen Monat alt sei. Inzwischen sehe er keine gemeinsame Zukunft mehr, einen Weg zurück schließt Peter nun kategorisch aus. Doch allein diese Aussage dürfte viele überraschen. Schließlich hatte Peter seine Ehe vor einem Monat öffentlich für beendet erklärt und behauptet, in Yvonne Woelke verliebt zu sein. Nach Liebes-Comeback klingt das nun trotzdem nicht gerade. Aber bei den Kleins weiß man ja nie.

Bei so viel Hin und Her im Eheleben kann es natürlich schon mal vorkommen, dass man etwas unaufmerksam wird. So leistete sich Iris jüngst eine peinliche Instagram-Panne und zeigte ungewollt zu viel Haut unter der Dusche. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/iris_klein_mama_, instagram.com/stories/peterklein_official