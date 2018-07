Sommercamp mit Tokio Hotel: Fans beklagen Preise von „mehreren Monatsgehältern“ 

Im Mai kündigte Tokio Hotel ihr Konzert-Wochenende für den Sommer an und erntete dafür einen Riesen-Shitstorm.

Dessau - Tokio Hotel wollen mit ihren Fans zelten gehen. Besser gesagt mit ihren reichen Fans. Dafür planten sie ein ganzes Wochenende in Ferropolis ein, einem Veranstaltungsort auf einer Halbinsel nahe Gräfenhainichen.

„Es erwartet dich eine magische und spirituelle Reise in eine Welt, die Bill, Tom, Georg und Gustav für dich geschaffen haben“, so steht es vielversprechend auf der Homepage der Veranstaltung. Darunter die Preise, die sich gewaschen haben - bis zu 3.996 Euro soll der Spaß kosten.

Tokio Hotel Shitstorm für Wucher-Preise

Unzählige Negativkommentare musste Tokio Hotel dafür über sich ergehen lassen. So viele, dass sie die Kommentarfunktion auf Instagram für die Events ausschalteten, wir haben berichtet. Dennoch schien das die Hardcore-Fans nicht abgehalten haben, zu kaufen. Die Tickets sind nämlich so gut wie restlos ausverkauft. Bill Kaulitz (28) postete jetzt, dass noch etwa 40 Tickets für das Spektakel zu haben sind. "You better hurry!", also auf deutsch: "Ihr solltet Euch besser beeilen!", spornt er die Fans an. Die Band hatte wegen des großen Andrangs sogar zusätzliche Karten rausgegeben.

PR für Tokio Hotel: Die Beziehung mit Heidi Klum

Auch unter den neusten Post hagelte es wieder haufenweise Kritik: „Diese Preise! Zusammen mit den Fahrtkosten würde mich das mehrere Monatsgehälter kosten“, schreibt ein enttäuschter Fan. Ein anderer erklärt überspitzt, er würde ja kommen, „wenn die da nicht Millionen für verlangen würden“. Auch traurig: „Ich wünschte, ich hätte das Geld. Mein 14-jähriges Fan-Herz blutet“.

Dennoch scheinen genug Fans das Geld für das Wochenende aufbringen zu können. Vielleicht half da auch die Liebesbeziehung zwischen Heidi Klum (45) und Bandmitglied Tom Kaulitz (28). Denn die bringt Tokio Hotel seit einigen Monaten besonders viel PR. Das Model postete erst kürzlich ein Video mit dem Kommentar: „Ich glaube, ich habe mich gerade verlobt“.

Ronja Menzel