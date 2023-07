„Sicherheit nicht gewährleistet“: Pietro Lombardi lässt Fans einfach im Regen stehen

Ansage von Sänger

Pietro Lombardi ließ seine Fans bei einer Autogrammstunde im Regen stehen. Nun äußerte sich der Sänger öffentlich.

Hamburg – Am Montag (17. Juli) sollte Pietro Lombardi (31) in Hamburg eine Autogrammstunde geben. Dort lief allerdings nicht alles wie geplant ab und für viele Fans dürfte sich das Event als große Enttäuschung entpuppt haben.

„Sicherheit nicht gewährleistet“: Pietro Lombardi lässt Fans in Hamburg warten

Pietro Lombardi (31) hat im Jupiter-Kaufhaus in Hamburg eine Autogrammstunde für seine Fans gegeben. Wie das Kaufhaus selbst auf Instagram mitteilte, sollte das Meet and Greet mit dem DSDS-Star von 18.00 bis 20.00 Uhr stattfinden. Pünktlich blicken ließ sich der Sänger jedoch nicht. Stattdessen mussten seine Fans im Regen warten.

Warum es dazu kam, beantwortete er am Dienstag (18. Juli) in seiner Instagram-Story. „Es kam immer einer von der Sicherheit und meinte, ‚die Sicherheit ist noch nicht zu 100 Prozent gewährleistet, deshalb kannst du noch nicht rein‘“, äußerte sich der Sänger.

„Ich bin über eine Stunde zu spät gekommen“: Pietro entschuldigt sich bei Fans

In seiner Story gab Pietro Lombardi selbst zu, dass das Treffen dadurch erst über eine Stunde später als geplant stattfand. In der Zwischenzeit habe er sich im Auto aufgehalten und gewartet. „Das haben auch viele von euch gesehen“, so der Sänger. In seiner Story entschuldigt er sich bei denjenigen, die auf ihn gewartet haben.

+ Bei seinem Fantreffen in Hamburg lief nicht alles ganz rund – weshalb sich Pietro Lombardi nun bei Instagram zu Wort gemeldet hat. © IMAGO/Panama Pictures; Screenshot/Instagram/pietrolombardi (Fotomontage)

„Es tut mir auf jeden Fall leid“, äußerte er sich und bedankte sich bei allen, die dennoch geblieben sind. Vor Ort habe der 31-Jährige dann wie geplant Fotos mit seinem selbsternannten „Team Lombardi“ gemacht.

Vor kurzem feierte Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio dessen 8. Geburtstag – von Laura fehlte aber jede Spur. Verwendete Quellen: jupiter.hamburg, pietrolombardi

Rubriklistenbild: © IMAGO/Panama Pictures; Screenshot/Instagram/pietrolombardi (Fotomontage)