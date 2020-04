Star aus „Desperate Housewives“ ist tot - Dreimal wurde sie mit dem Emmy ausgezeichnet

US-Schauspielerin und dreifache Emmy-Preisträgerin Shirley Knight verstarb am Mittwoch. Sie war unter anderem aus „Desperate Housewives“ und „Der Kaufhaus-Cop“ bekannt.

Los Angeles - Bei jüngeren Zuschauern war sie aus der beliebten Serie „Desperate Housewives“ und der Komödie „Der Kaufhaus Cop“ bekannt, in den 1960ern war sie eine der bekanntesten Darstellerinnen und war zweimal für den Oscar nominiert. Die amerikanische Schauspielerin Shirley Knight verstarb im Alter von 83 Jahren am Mittwoch in San Marcos, Texas.

US-Schauspielerin tot: „Desperate Housewives“-Darstellerin Shirley Knight wurde 83 Jahre alt

Zu den größten Erfolgen Knights zählen wohl ihre beiden Oscar-Nominierungen in den 1960er-Jahren. Für das Drama „Das Dunkel am Ende der Treppe“ von 1960 , in dem sie eine Nebenrolle spielte, wurde sie erstmals für den Preis vorgeschlagen. Die zweite Nominierung folgte im Jahr 1962, als sie neben Paul Newman im Tennessee Williams-Film „Süßer Vogel Jugend“ die Heavenly Finley verkörperte. Doch beide Male ging Knight leer aus, jedoch wurde sie als Charakterdarstellerin in Hollywood bekannt.

SHIRLEY KNIGHT who appeared in films such as Beyond The Poseidon Adventure, As Good As It Gets and Ice Palace has died aged 83 - RIP pic.twitter.com/rx5RWhFWn4 — We Love Movies !!! (@MoviePolls4U) April 22, 2020

Mit dem Stück „Kennedy‘s Children“ gewann sie im Jahr 1976 den Tony-Theaterpreis, dem bedeutendsten Schauspiel-Preis ihrer Karriere. Gleich dreimal gewann Knight einen Emmy für ihre Rollen in „Thirtysomething“, „NYPD Blue“ und „Indictment: The McMartin Trial“. Weitere Emmy-Nominierungen kamen hinzu, so wurde Knight in der Kategorie Gastdarstellerin in einer Comedyserie für ihre Rolle als Phyllis, Schwiegermutter von Bree Van de Kamp in „Desperate Housewives“ für den Preis vorgeschlagen.

US-Schauspielerin tot: Tochter bestätigt Tod von 1960er-Star Shirley Knight

Knight war dafür bekannt, auch unkonventionelle Rollen zu schlüpfen, wie im britischen Film „Dutchman“ von 1967, der eine gemeinsame U-Bahn-Fahrt in New York City mit Knight als aufreizende Frau und dem schwarzen Mann Clay behandelt. Weitere bekannte Filme, in denen Knight mitspielte, waren „Liebe niemals einen Fremden“ (1968), „Besser geht’s nicht“ (1997) oder „Aufzug“ (2011).

Dem Hollywood Reporter zufolge bestätigte ihre Tochter Kaitlin Hopkins, die ebenfalls Schauspielerin ist, den Tod von Knight, die unter natürlichen Umständen verstarb.

Shirley Knight, star of films such as Sweet Bird Of Youth, The Group and The Couch, died yesterday at the age of 83. RIP Shirley ❤ pic.twitter.com/UbiN7z9MS1 — ClassicActorsOfHollywood (@CAOH110291) April 23, 2020

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa / epa ansa Claudio Onorati