Shania und Davina Geiss lästern über Vater Robert: „Papa ist Diktatur“

Von: Madlen Trefzer

Die Geissens fliegen in die Slowakei. Dort warten spannende Begegnungen und ein ausgefallenes Programm auf sie. Lesen Sie her, auf welches Abenteuer die Familie nicht vorbereitet ist:

Bei den schrecklich glamourösen Geissens ist wieder einmal Jetset angesagt. Vater Robert, Mutter Carmen und die beiden Töchter Davina und Shania Geiss teilen ihren luxuriösen Alltag bei RTLZWEI mit den Zuschauern. In der Folge „Only Fans in der Slowakei“ fliegen sie zum grünen Mittelpunkt Europas und treffen dort auf jede Menge Fans, den Wirtschaftsminister der Slowakei und lassen sich beinahe in ein Abenteuer verwickeln, für das sie gar nicht bereit sind.

MANNHEIM24 verrät, wie Shania und Davina über ihren Vater Robert Geiss lästern.

Nach ihrem Parlamentsbesuch in der Slowakei, wo die Geissens auf jede Menge Fans treffen, stellt die Millionärstochter Davina Geiss fest, dass sie sich eine Karriere in der Politik keinesfalls vorstellen kann. (mad)