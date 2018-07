Darum reiste Superstar Shakira in den Libanon

Begleitet von hohen Sicherheitsvorkehrungen besichtigte Popstar Sharika den Norden Libanons und pflanzte zwei Zedernbäume - Libanbons Nationalsymbol.

Tannourine - Die kolumbianische Sängerin Shakira hat den Geburtsort ihrer Großmutter väterlicherseits im Libanon besucht. "Hallo Tannourine, danke, ich bin glücklich hier zu sein", sagte die 41-Jährige bei ihrer Ankunft im Dorf Tannourine im Norden des Landes am Freitag.

Begleitet von hohen Sicherheitsvorkehrungen besichtigte der Popstar einen Naturpark und pflanzte zwei Zedernbäume - Libanbons Nationalsymbol.

Zu Ehren ihres Besuches sei ein kleiner Teil der Parks in "Shakira Mubarak" - nach dem Familiennamen ihres Vaters - umbenannt worden, erklärte Tannourines Bürgermeister Bahaa Harb.

Am Freitagabend sollte die Musikerin zum Auftakt des Cedars International Festival ein Konzert geben, zu dem 13.000 Besucher erwartet wurden.

Es war bereits Shakiras dritter Besuch im Libanon. Zum ersten Mal reiste sie 2003 in das Herkunftsland ihrer Großmutter, 2011 kehrte sie für ein Konzert zurück.

