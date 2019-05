Auf Geburtstag von Mama Iris: Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser feiern Versöhnung

Iris Klein feierte ihren Geburtstag. Doch mit diesem Geschenk hat sie wohl nicht gerechnet: Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser gemeinsam unter ihrem Dach.

Zwei Jahre dauerte nun der Zoff zwischen Daniela Katzenberger (33) und ihrer kleinen Schwester Jenny Frankhauser (26). Seit dem musste jeder Geburtstag und jedes Fest getrennt gefeiert werden – entweder Daniela war nicht eingeladen oder Jenny kam an einem anderen Tag vorbei. Doch am Sonntag (26. Mai) kam es zu einer Sensation im Katzenberger-Clan:

Mama Iris Klein feierte ihren 52. Geburtstag in ihrer Finka auf Mallorca und auf der Gästeliste standen sowohl Jenny Frankhauser als auch Daniela Katzenberger! Wie „Bild“ berichtet, habe Daniela gewusst, dass ihre Schwester eingeladen war. Für Jenny soll es eine Überraschung gewesen sein. Doch wie ist das Treffen nach zwei Jahren absoluter Funkstille verlaufen?

Versöhnung im Hause Katzenberger? Jenny Frankhauser und Daniela unter einem Dach

Laut „Bild“ sollen sich die beiden Schwestern herzlich begrüßt haben. Auch die Stimmung am Tisch soll locker und gelöst gewesen sein. Damit haben sie ihrer Mutter wohl den größten Geburtstagswunsch erfüllt. Denn Iris Klein, die bald wieder in einer RTL-Show zu sehen sein wird, hat bereits mehrfach versucht zwischen Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser zu schlichten – jedoch bislang ohne Erfolg.

Immer wieder hofften die Fans auf eine Versöhnung der beiden Schwestern, seit sie sich nach dem Tod von Jenny Frankhausers Vater im Mai 2017 zerstritten hatten. Zuerst nachdem Daniela Katzenberger ihrer Schwester auf Instagram zu ihrem Sieg beim Dschungelcamp gratuliert hatte, danach als die 26-Jährige ihren eigenen Song veröffentlichte. Doch die Versöhnung blieb jedes Mal aus.

Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser: Erstes Treffen seit zwei Jahren

In einem Interview mit LUDWIGSHAFEN24 verriet Jenny Frankhauser, dass sie auch ihre Nichte seit dem Streit mit Daniela Katzenberger nicht mehr gesehen hat. Das habe ihr am meisten wehgetan, weil die kleine Sophia ihr sehr wichtig sei und sie von Geburt an sehr viel Zeit mit ihr verbracht habe.

Ob das Treffen auf Iris Kleins Geburtstag, die selbst kürzlich mit ihrer Beach-Bar „Evergreen“ für Schlagzeilen sorgte, eine einmalige Sache war oder ob das Kriegsbeil zwischen der „Katze“ und der Dschungel-Königin nun endgültig begraben ist, bleibt abzuwarten.