Seltenes Spontanvideo: So haben Sie Helene Fischer noch nie gesehen 

Helene Fischer mal ganz anders: Wenig glamourös und kaum geschminkt wurde die Schlagerqueen jetzt von einem Fan in einem Spontanvideo festgehalten.

Zürich - Helene Fischer legt größten Wert auf ein perfektes Erscheinungsbild. „Ich fühle mich einfach mit einem leichten Make-up am wohlsten", erklärte die Schlagerqueen unlängst in einem Interview mit der Zeitschrift „In“. Umso verärgerter dürfte sie über dieses Spontanvideo sein, das ein Schweizer Fan jetzt auf seiner Seite veröffentlichte: Es zeigt Helene Fischer im Normalo-Zustand, kaum geschminkt und ungestylt. „Erwischt“ wurde sie in dieser Situation von „helene_fischer_fan89“, die das Video mit „So sweet“ kommentierte.

Leicht gestresst wirkt die 33-Jährige und es scheint, als sei sie auf dem Weg von oder zu der Aufzeichnung der Pop-Schlagershow, die das Schweizer Fernsehen SRF1 am Samstag, 28. April, ausstrahlt. Vor dem Auftritt verwandelten Stylisten und Spezialisten Normalo-Helene wieder in die glamouröse Schlagerqueen. Wie sie nach der „Bearbeitung“ aussieht, zeigt ein Foto, das It-Boy Reto Hanselmann gespoilert hat.

