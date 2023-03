Seit 1977 an seiner Seite: Fotograf verrät, wie König Charles wirklich tickt

Von: Susanne Kröber

Teilen

Mehr als vier Jahrzehnte lang fotografierte Arthur Edwards die Mitglieder der britischen Königsfamilie. Dabei kam er vor allem König Charles III. so nah wie kaum ein anderer.

London – 1977 heuerte Arthur Edwards (82) bei der britischen Zeitung The Sun an, für die er in der Folge seit nunmehr fast 46 Jahren als Royal-Fotograf im Einsatz ist. Anlässlich der Veröffentlichung seines Bildbandes „Behind the Crown: My Life Photographing the Royal Family“ plauderte Edwards im Interview mit dem People-Magazin jetzt aus dem Nähkästchen und verriet, wie König Charles III. (74) sich jahrzehntelang auf seine Rolle als Monarch vorbereitete, und wie Königsgemahlin Camilla (75) frischen Wind in den Palast brachte.

„Nicht nur dasitzen und Champagner trinken“: König Charles wollte schon als Thronfolger etwas bewegen

Bei Instagram gibt Arthur Edwards an, insgesamt sieben royale Hochzeiten, vier Beerdigungen und sieben Geburten als Fotograf begleitet zu haben. Der Brite war außerdem bei 200 Reisen in 120 Länder Teil der Entourage. Als Edwards 1977 in das Leben von König Charles III. trat, war dieser Ende 20 und trug als Thronfolger von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) den Titel Prince of Wales.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens Fotostrecke ansehen

„70 Jahre lang wartete er darauf, König zu werden, aber er wollte nicht einfach nur dasitzen und Backgammon spielen und Champagner trinken. Er wollte etwas bewegen, und das tat er“, erklärt Arthur Edwards laut People-Magazin. Charles sei schon immer ein Visionär gewesen, der sich früh mit Themen wie biologisch angebauten Lebensmitteln oder der Verschmutzung der Meere durch Plastik beschäftigt habe. „Er sagte: ‚Nicht für mich, sondern für meine Kinder und Enkelkinder‘, so der Fotograf. „Er ist einfach ein wirklich netter Mann.“ Als König steht Charles jetzt nach langen Jahren als Thronfolger selbst im Mittelpunkt.

Mit 74 wurde er plötzlich zum Megastar, wie ein Rockstar, und alle kommen, um ihn zu sehen.

Dank Camilla: König Charles ist jetzt „ein viel glücklicherer Mensch“

Nach dem Tod von Prinzessin Diana (36, † 1997) flaute das Interesse an Kronprinz Charles merklich ab, erinnert sich Arthur Edwards. „Ich war oft die einzige Person im Flugzeug, die mit ihm rausging. Den Leuten war es egal. Sie dachten, ‚Diana ist tot, das war‘s.‘ Aber es war noch nicht vorbei, weil er großartige Arbeit geleistet hat“, betont der Royal-Fotograf. Die aufgefrischte Beziehung zu Camilla habe Charles dann wieder beflügelt. Mit ihrer lockeren Art habe Camilla auch für die ein oder andere Überraschung gesorgt.

Fotograf Arthur Edwards (2.v.r.) begleitete Charles auf rund 200 Reisen, darunter auch nach Irland, wo er den damaligen Prince of Wales 2018 in einem unbeschwerten Moment ablichtete (links). (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Arthur Edwards/The Sun/IMAGO/i Images

„Unsere erste Tour ging in die Vereinigten Staaten, und ich erinnere mich, dass wir zu einem Markt nördlich von Los Angeles gingen, und jemand gab ihr einen Pfirsich oder so etwas und sie fing an, ihn zu essen, was kein Royal tun würde“, berichtet Arthur Edwards. „Aber sie tat es. Und ich erinnere mich, dass ich sagte: ‚Diana würde das niemals tun.‘ Aber sie war anders. Er [Charles] ist jetzt ein viel glücklicherer Mensch. Er ist zufrieden.“ Das soll die Welt auch bei der Krönung von König Charles III. am 6. Mai sehen, für die er mit Camilla bereits fleißig probt. Und an diesem großen Tag für die britische Königsfamilie wird natürlich auch Arthur Edwards wieder als Fotograf im Einsatz sein – mit stolzen 82 Jahren. Verwendete Quellen: people.com