Fünfte Ehe: Peter Maffay hat seine Hendrikje geheiratet

Von: Melanie Habeck

Im Juni 2015 traf Peter Maffay das erste Mal auf Hendrikje Balsmeyer, wenige Monate später verliebten sich die beiden. Jetzt wird bekannt: Das Paar ist sogar verheiratet.

Tutzing – Peter Maffay (74) zählt mit 20 Nummer-eins-Alben und mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands – und auch privat kann sich der Sänger nicht beklagen. Vor acht Jahren begegnete er der Gymnasiallehrerin Hendrikje Balsmeyer (36), die wenig später seine Partnerin wird. Sein Glück genießt das Paar am liebsten privat – sogar geheiratet haben die beiden ganz heimlich.

Heimliche Hochzeit: Peter Maffay gab seiner Hendrikje im April 2022 das Jawort

Vor wenigen Wochen geriet Peter Maffays Sohn mit seinem Privatleben in die Schlagzeilen: Die Beziehung von Yaris und seiner Melissa soll Berichten zufolge in die Brüche gegangen sein. Bei seinem berühmten Vater läuft es in Liebesdingen hingegen deutlich besser. Wie nun bekannt wird, hat der Musiker sein Glück mit Hendrikje Balsmeyer heimlich mit einer Hochzeit gekrönt. „Ja, es stimmt. Hendrikje und ich sind verheiratet und längst ein glückliches Ehepaar“, bestätigt der Bühnenstar seine mittlerweile fünfte Ehe gegenüber Bild. Bereits am 1. April 2022 gab er seiner Hendrikje das Jawort, nur der engste Freundes- und Bekanntenkreis war eingeweiht.

Die Liebesgeschichte von Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer liest sich wie ein Märchen: Bei einem Auftritt in Magdeburg holte der Sänger im Juni 2015 eine Konzertbesucherin auf die Bühne, um mit ihr seinen Song „Du“ zu performen. Zu diesem Zeitpunkt konnte er noch nicht ahnen, dass er die Zuschauerin einmal heiraten wird. Zwei weitere Male kreuzten sich die Wege der beiden noch, bevor sie im Dezember 2015 schlussendlich ein Paar wurden.

Peter Maffays musikalische Anfänge Peter Maffay wuchs in Rumänien auf. Weil seine Mutter darauf bestand, musste er als Kind Geige lernen. „Musik zu machen, das hat mir von Anfang an gefallen, aber die Geige war auf die Dauer nicht das richtige Instrument für mich“, berichtete der Bühnenstar vor einiger Zeit in einem Interview mit spoton news. Mit 14 Jahren lebte er bereits in Deutschland und bekam dann seine erste Gitarre. „Das hat alles verändert“, erinnerte sich der Sänger. Ab da habe er gewusst, dass er seine Leidenschaft zum Beruf machen möchte.

Trotz 38 Jahre Altersunterschied: Peter Maffay ist überglücklich mit seiner Hendrikje

Hendrikje hat mittlerweile Peter Maffays bürgerlichen Namen Makkay angenommen. Die Lehrerin ist 35 Jahre alt und somit 38 Jahre jünger als ihr berühmter Partner. Der Altersunterschied spielt für die beiden aber überhaupt keine Rolle. „Peter ist jung geblieben, im Wesen und im Geist. Er ist körperlich fitter als ich“, erklärte die Blondine vor einiger Zeit in einem Bild-Gespräch.

Seit November 2018 sind Peter Maffay und Hendrikje zudem Eltern einer gemeinsamen Tochter. „Anouk ist wie Hendrikje eine Mischung aus Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter“, schwärmte der 75-Jährige in einem Interview von seinem jüngsten Nachwuchs. Insgesamt hat der gebürtige Rumäne drei Kinder.

Einer seiner Musikerkollegen hat mit sechs Kindern noch eine größere Rasselbande: In einem Interview erklärte Matthias Reim (65) kürzlich, ob seine Familienplanung mittlerweile abgeschlossen sei.