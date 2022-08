„Sehe ich Boris wieder“: Oliver Pocher und sein Vater lachen Boris Becker im Gefängnis aus

Von: Claire Weiss

Boris Becker fällt Oliver Pochers Sticheleien immer wieder zum Opfer. © Screenshot/RTL+ & IMAGO / ZUMA Wire

Für „Pocher und Papa auf Reisen“ zieht es Oliver Pocher und seinen Vater Gerd nach Großbritannien. Boris Becker, der aktuell in London seine Haftstrafe absitzt, besucht er zwar nicht. Anlass, über den Tennisprofi zu spotten, findet der Comedian aber trotzdem.

Oliver Pocher (44) und sein Papa Gerd (72) machen gemeinsam einen Männertrip. In Großbritannien lässt es sich das Papa-Sohn-Gespann gutgehen, während Tennislegende Boris Becker (54) in der Nähe von London hinter Gittern sitzt. Der Komiker kann es einfach nicht lassen und stichelt in der Sendung „Pocher und Papa auf Reisen“ gegen den 54-Jährigen.

Oliver Pocher stichelt gegen Boris Becker

Gemeinsam machen Oliver und Gerd Pocher eine Sightseeing-Tour. Als die beiden vor Windsor Castle stehen, fahren zwei riesige, weiße Busse vorbei. „Oh, Boris Becker. Der hat ’ne Tour gebucht. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht zumindest so aus von Weitem“, bemerkt Oliver Pocher lachend. Doch bei dieser einen Spitze soll es nicht bleiben.

Beim Pferderennen in Ascot setzt Oliver Pocher noch einen drauf. Er hat auf das falsche Pferd gesetzt und verliert einige britische Pfund. Doch er gibt nicht auf und versucht sein Glück nochmal. „Und wenn mich das Glücksspiel in den Ruin treibt, sehe ich wenigstens Boris wieder“, freut sich Oliver Pocher.

Boris Becker ist nicht der einzige, den Oliver Pochers Spott trifft

Auf Instagram schoss er gegen Denise Merten, da sie einen Kaugummi bewarb, der angeblich vor Corona schützen soll

Anne Wünsche kritisierte er, da sie ihren Sohn nur Tage nach dessen Geburt im Netz zeigte

Und die neue Freundin von Julian Claßen demütigte er im Netz: „Kniet vor ihrem Geldgeber“

Deshalb befindet sich Boris Becker in England hinter Gittern

Boris Becker wurde im April 2022 wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Da er seinen Wohnsitz in England hat, trat der Tennisprofi seine Haftstrafe zunächst im Wandsworth Prison an. Ende Mai wurde er aber in das Huntercombe-Gefängnis verlegt.

Aus der Haft heraus hatte Boris Becker Oliver Pocher wegen eines TV-Beitrags über ihn sogar verklagt. Doch der Komiker kann darüber nur lachen. Verwendete Quellen: RTL+/Pocher und Papa auf Reisen