So freizügig hat das Netz Skandal-Rapperin Schwesta Ewa noch nicht gesehen

„Schwesta Ewa“ zeigt sich ja öfter gern mal anrüchig im Netz. So freizügig wie jetzt, hat sie sich aber noch nicht präsentiert.

Kiel - Sonnenbrille, Uhr und Sneaker: So „angezogen“ präsentiert sich Skandal-Rapperin Schwesta Ewa auf ihrem neuestem Instagram-Post. Aufgenommen wurde das Bild am Fackelsteiner Strand bei Kiel. Die Fans sind begeistert, über 23.000 Likes und über 500 Kommentare hat das Foto bereits auf Instagram.

Schwesta Ewa arbeitet im Moment an ihrem neuem Album, stets in Sorge, wieder in den Knast zu müssen. Im Sommer 2017 wurde sie wegen Zuhälterei, Menschenhandel, Körperverletzung und Steuerhinterziehung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Sie legte Revision gegen das Urteil ein, seitdem ist Schwester Ewa wieder auf freiem Fuß. Seitdem konzentriert sie sich angeblich wieder auf ihre Musik.

Jetzt beginnt die Promophase für ihr neues Album „Aywa“ und Schwesta Ewa macht auch gleich Werbung dafür auf Instagram: „Will euch nicht wie die anderen Rapper die ganze Zeit mit ‚bitte kauft ... bitte teilt.. Bitte liket.. und Supportet.. und bitte dies bitte das nerven!!! Daher poste ich wie gewohnt meinen Arsch“ schreibt sie auf Instagram. Gesagt - getan: