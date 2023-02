Schwerer Unfall: „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Arabella Kiesbauer mit Bergrettung ins Krankenhaus

Von: Lukas Einkammerer

Der Skiurlaub von „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Arabella Kiesbauer hat ein jähes Ende genommen. Denn der TV-Star hat sich das Bein gebrochen und muss operiert werden.

Tirol – Bei „Bauer sucht Frau Österreich“ verhilft Arabella Kiesbauer (53) einsamen Landwirten zum großen Liebesglück. Privat sieht es für die Moderatorin gerade aber nicht ganz so rosig aus, denn ihr Skiurlaub in Tirol hat ein Ende mit Schrecken genommen. Sie hat sich bei der Abfahrt das Bein gebrochen, musste von der Bergrettung abtransportiert werden und wird in wenigen Tagen operiert – so hatte sie sich ihre Zeit in den Alpen bestimmt nicht vorgestellt.

Unfall beim Skifahren: „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Arabella Kiesbauer muss operiert werden

Mit ihren knapp 25.000 Followern teilte Arabella Kiesbauer bei Instagram in den vergangenen Tagen viele Schnappschüsse aus ihrem Skiurlaub in Tirol und lächelte darauf vor der weißen Gebirgskulisse in die Kamera. Während sich Deutschland auf den Frühling vorbereitet, wollte die „Bauer sucht Frau“-Matchmakerin wohl nochmals die Pisten genießen. Nun meldet sich die gebürtige Wienerin aber mit besorgniserregenden Neuigkeiten: Sie hatte einen schweren Unfall.

Am Sonntag (19. Februar) teilte Arabella Kiesbauer mehrere Fotos, auf denen sie im blauen Schneeanzug auf der Krankentrage liegt und von Rettungskräften abtransportiert wird – während im Hintergrund das Lied „Oh Shit I‘m F*cked“ zu hören ist. „Leider passt der Songtext perfekt zu meinem Unfall auf der Skipiste“, erklärt sie darunter, „Nächste Woche werde ich operiert, aber dann geht‘s sicher wieder bergauf.“ Die „Traumschiff“-Schauspielerin drückt der „kompetenten Bergrettung“ ihren Dank aus und fügt ihrem Posting optimistische Hashtags hinzu: „The only way is up.“

Nach Skiunfall: Fans sprechen „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Arabella Kiesbauer Mut zu

Von ihren Fans bekommt Arabella Kiesbauer viele Genesungswünsche und positive Botschaften zugesandt. „Alles Gute für die OP und dass du ganz schnell wieder auf den Beinen bist“, schreibt eine Instagram-Nutzerin, „zum Glück heilen Beine recht gut und schnell aus“, spricht ihr eine andere Mut zu. „Heute waren die Pisten aber auch echt schlecht beisammen. Der Regen war nicht gerade gut“, erklärt ein User.

Die nächsten Wochen muss es Arabella Kiesbauer nun deutlich ruhiger angehen und auf ihrem Instagramprofil zeigt sie bereits, was für sie nun an der Tagesordnung steht: Mit verbundenem Bein auf dem Sofa liegen und lesen.