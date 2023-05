Schwarzenegger hat Verständnis für radikale Klimaproteste

Arnold Schwarzenegger kann die Wut vieler junger Menschen auf die Regierungen verstehen. © Sven Hoppe/dpa

Wie soll man mit kontroversen Aktionen im Namen des Klimaschutzes umgehen? Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat eine klare Position.

London - Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger hat Verständnis für radikale Klimaproteste gezeigt. „Das sind Leute, die es gut meinen“, sagte der 75-Jährige am Sonntag der BBC. „Sie machen es vielleicht nur nicht so, wie wir es gerne hätten“, sagte der frühere Gouverneur von Kalifornien. Er verwies darauf, dass die meisten Länder noch nicht ihre Versprechen zur UN-Klimakonferenz in Paris eingehalten hätten. Das Ziel sieht vor, die Erderwärmung im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhunderts möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

„Als Ergebnis sind Menschen weltweit wütend auf Regierungen, die nur Ausrede nach Ausrede vorbringen, warum sie es nicht schaffen“, sagte Schwarzenegger. „Die Menschen sind sauer und fragen sich, was sie tun können. Also gehen sie hin und tun alles, weil sie wütend sind.“

In Großbritannien und andernorts haben Klimaaktivistinnen und -aktivisten auch mit radikalen Protestformen wie Anketten, Ankleben und Farbanschlägen auf Gebäude und teure Kunstwerke für mehr Umweltschutz demonstriert. Die britische Regierung hat das Demonstrationsrecht stark eingeschränkt, um solche Proteste zu unterbinden. Premierminister Rishi Sunak hatte gesagt, die Demonstranten sollten sich für ihr egoistisches Verhalten schämen.

Schwarzenegger hat sich auch als Klimaschützer einen Namen gemacht. Er rief die Aktivisten dazu auf, Entwicklung als Lösung für den Klimawandel nicht zu blockieren. „Wir müssen davon wegkommen, jedes Projekt am Bau zu hindern. Wir müssen losgehen und all diese grünen Projekte bauen, bauen, bauen“, sagte der Actionstar. dpa